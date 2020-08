Corona katapulteert Britse economie 17 jaar terug in de tijd

De coronapandemie deed veel winkels en bedrijven in het Verenigd Koninkrijk over de kop gaan.

De coronapandemie laat diepe sporen na in de Britse economie. Tijdens de eerste zes maanden van 2020 is in een klap 17 jaar welvaartscreatie tenietgedaan. De uitdovende steunmaatregelen doen twijfels rijzen over een fluks herstel.

Het coronavirus kan premier Boris Johnson met een zwaar trauma opzadelen. Een besmetting met Sars-CoV-2 deed de Britse premier dit voorjaar dagenlang in het ziekenhuis belanden. Daarnaast maakte de pandemie tot nu nergens in Europa zoveel dodelijke slachtoffers als in zijn land. Tot overmaat van ramp blijkt het longvirus nergens op het continent zo'n diepe sporen nagelaten te hebben in de economie als in het Verenigd Koninkrijk.

Dat blijkt uit het kwartaalrapport van het Office of National Statistics (ONS). Het bureau voor de statistiek becijferde dat het bruto binnenlands product (bbp) in april-juni kwartaal op kwartaal met 20,4 procent is gekrompen. Sinds het ONS in 1955 kwartaalstatistieken begon te verzamelen, bracht de zesde economie ter wereld het er nooit zo slecht van af.

Met de recordkrimp 'kroont' het VK zich tot slechtste leerling in Europa. De zwakste schakel in de Europese Unie, Spanje, biechtte eind vorige maand een bbp-daling van 18,5 procent op. De eurozone dook 12,1 procent lager. In de Verenigde Staten bleef de terugval beperkt tot 9,5 procent.

Recessie

Naar de reden voor de belabberde prestaties is het niet lang zoeken. 'De coronapandemie heeft tot een recordduik geleid en heeft de Britse economie in een recessie gestort. In het eerste kwartaal was het bbp al met 2,2 procent gekrompen', stelde het ONS. De statistici becijferden dat de coronacrisis in twee kwartalen 17 jaar welvaartscreatie tenietgedaan heeft. In ons land is dat elf jaar.

Dat de impact in het VK zo groot is, valt mee te verklaren door Johnsons corona-aanpak. De premier zette eerst in op het opbouwen van groepsimmuniteit om het longvirus te verslaan. Pas op 23 maart ging de Britse samenleving op slot. Italië had twee weken eerder naar die maatregel gegrepen, niet veel later gevolgd door veel andere lidstaten van de Europese Unie.

Terwijl overheden op het Europese vasteland vanaf mei de greep op de maatschappij stukje bij beetje begonnen te lossen, bleven de rolluiken van niet-essentiële winkels in het VK tot half juni dicht. Pubs en restaurants mochten hun deuren pas begin juli weer openen.

Bemoedigende signalen

'Deze cijfers bevestigen dat we door een erg moeilijke periode gaan', zei de Britse minister van Financiën Rishi Sunak. Maar hij ziet ook bemoedigende signalen. 'Door de versoepeling van de lockdown nam de economische activiteit in juni in vergelijking met mei met 8,7 procent toe.' De bouwsector en de verwerkende nijverheid veerden op. En consumenten lieten het geld weer meer rollen na de heropening van de winkels.

Een herstel in de vorm van een V is ver weg. De recente groei kan de volgende maanden snel verdampen als de steunmaatregelen van de overheid uitdoven. Suren Thiru Econoom Britse kamer van koophandel

Economen waarschuwen voor overdreven optimisme. 'Het sprongetje tegen het eind van het kwartaal kwam er wellicht omdat gezinnen aankopen deden die ze tijdens de lockdown uitstelden. Het is te vroeg om te spreken van het begin van een duurzaam herstel', zegt Suren Thiru, econoom bij de Britse kamer van koophandel.

Een flukse revival ziet hij niet meteen gebeuren. 'Een herstel in de vorm van een V is nog ver weg. De recente groei kan de volgende maanden snel verdampen als de steunmaatregelen van de overheid uitdoven.'

Loonsubsidies

De Britse regering pompte veel geld in loonsubsidies om te voorkomen dat bedrijven werknemers massaal zouden ontslaan. Het systeem, waardoor zowat 10 miljoen jobs behouden bleven, vervalt eind oktober.