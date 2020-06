'Coronacrisis treft vrouwelijke werknemers harder'

Sinds het coronavirus over de wereld trekt, probeert de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) regelmatig de impact op de arbeidsmarkt in kaart te brengen. In haar recentste rapport gaat het orgaan van de Verenigde Naties na welke sekse het zwaarst te lijden heeft onder de economische gevolgen van de pandemie.

'Vrouwen worden op de arbeidsmarkt disproportioneel hard geraakt door de coronacrisis', stelt de Internationale Arbeidsorganisatie vast. Helemaal verrassend is dat volgens haar niet. 'Ze zijn vaker werkzaam in sectoren die het sterkst getroffen zijn. Denk aan het hotelwezen, de voedingsindustrie, de horeca en de verkoop.'

Huishoudelijk werk

Volgens de organisatie zijn in die sectoren wereldwijd bijna 510 miljoen, of 40 procent van alle werkende vrouwen, werkzaam, tegenover 36,6 procent van de mannen. Dat betekent dat vrouwen verhoudingsgewijs een groter risico lopen hun baan en inkomen te verliezen.

Maar ook in huishoudelijk werk, de gezondheidszorg en de sociale sector zijn meer vrouwen aan het werk. Zij lopen volgens de IAO een groter risico besmet te raken met het coronavirus en de ziekte over te dragen, en ze hebben minder kans op sociale bescherming.

Verloren werkuren

Voorts meldt de VN-organisatie dat het wereldwijde aantal verloren werkuren door de crisis in het tweede kwartaal overeenkomt met 400 miljoen voltijdse banen, wat hoger is dan gedacht. Dat komt vooral door de verslechterde situatie met het coronavirus in opkomende economieën, waardoor veel bedrijven zijn gesloten. In het eerste kwartaal van dit jaar bedroeg dat cijfer het equivalent van 135 miljoen voltijdse banen.