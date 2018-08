Di Maio: 'Geen risico op speculatieve aanval tegen Italië'

De Italiaanse vicepremier waarschuwt speculanten de regering niet via de financiële markten te 'chanteren'.

De Italiaanse vicepremier Luigi Di Maio liet maandag in een gesprek met de Italiaanse krant Corriere della Sera zijn licht schijnen over de recente stijging van de Italiaanse langetermijnrente en de spread, het renteverschil met Duitsland.

Beleggers stuurden die de voorbije weken hoger omdat ze bezorgd zijn over de opmaak van de Italiaanse begroting voor 2019. Ze houden er ernstig rekening mee dat de coalitie van de anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging en de antimigratiepartij Lega de begrotingsteugels laat vieren.

De regeringsploeg in Rome is van plan de belastingen te verlagen. Tegelijkertijd wil ze een reeks sociale maatregelen doorvoeren. Het meest in het oog springt de invoering van een minimumloon van 780 euro voor de armsten in de maatschappij.

Geen chantage

Ondanks de recente stijging van de rente en de spread maakt Di Maio zich sterk dat zijn land de volgende dagen en weken op de financiële markten niet onder vuur komt te liggen.

'Ik zie geen concreet risico dat de regering aangevallen wordt. Dat is vooral de hoop van de oppositie', klonk het in Corriere. Hij had ook een boodschap voor mogelijke speculanten: 'Weet dat we niet te chanteren zijn.'

Berlusconi

Een herhaling van het scenario uit 2011 zit er volgens Di Maio niet aan te komen. Toen kwam de derde economie van de eurozone op de financiële markten zwaar onder vuur te liggen omdat toenmalig premier Silvio Berlusconi het vertrouwen van beleggers kwijtgespeeld was. Uiteindelijk dwongen de financiële markten en de Europese leiders de mediamagnaat tot ontslag.

'We bevinden ons niet in 2011. En de bewoner van het Palazzo Chigi (de ambtswoning van de Italiaanse premier in Rome, red.) heet niet Berlusconi', stelde Di Maio, die naast vicepremier ook minister van Arbeid en Industrie is.

Overheidsschuld terugdringen

De leider van de Vijfsterrenbeweging verzekerde dat de regering alles in het werk stelt om 's lands economische en financiële situatie te stabiliseren. 'We proberen zoveel mogelijk te streven naar een begrotingsevenwicht. We zullen Europa vragen hervormingen te mogen doorvoeren die ons in staat stellen de overheidsschuld terug te dringen', klonk het.

Schermvullende weergave De Italiaanse premier Giuseppe Conte probeerde de financiële markten vorige week al te sussen. ©EPA

De Italiaanse schuldenberg bedraagt zowat 132 procent van het bruto binnenlands product (bbp). In de eurozone torst alleen Griekenland een grotere staatsschuld.

Daarnaast wil de Italiaanse regering de binnenlandse vraag stimuleren. 'Dat kan door een vlaktaks en een minimuminkomen voor de armsten in te voeren', stelde Di Maio in het gesprek met Corriere.

Hij voegde eraan toe dat de maatregelen die de ploeg van premier Giuseppe Conte voorbereidt het tekort op de begroting niet tot boven de drempel van 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) zullen doen oplopen.

Tegenvallende groei

Vorige week had de Italiaanse minister van Economie en Financiën, Giovanni Tria, al verzekerd dat de Italiaanse regering het deficit onder 3 procent zou houden. 'De regering mikt voor 2019 op een tekort van maximum 1,7 procent van het bbp', luidde het.

1,7 procent van het bbp De regering mikt voor 2019 op een tekort van maximum 1,7 procent van het bruto binnenlands product.

Dat is dubbel zoveel als de 0,8 procent waarvan de vorige, centrumlinkse regering in haar prognoses uitging. Maar volgens Tria valt die stijging deels te verklaren door de tegenvallende economische groei.