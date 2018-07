Di Maio: 'Italië ratificeert vrijhandelsdeal met Canada niet'

De Italiaanse vicepremier betoogt dat het akkoord de Italiaanse voedingsspecialiteiten niet voldoende beschermt.

Staat de Europese vrijhandelsdeal met Canada op losse schroeven? De vraag dringt zich op nu de Italiaanse vicepremier, Luigi Di Maio, verklaard heeft dat het parlement van zijn land CETA niet zal raticiferen.

'Zeer binnenkort buigt het Italiaanse parlement zich over de ratificatie van CETA', stelde de leider van de Vijfsterrenbeweging vrijdag tijdens een speech voor de belangrijkste landbouwersvakbond. 'Deze meerderheid zal het akkoord afwijzen en niet ratificeren.'

Om zijn woorden kracht bij te zetten, voegde de dertiger er nog een waarschuwing aan toe. 'Als een vertegenwoordiger van de Italiaanse overheid in het buitenland de deal blijft verdedigen, wacht hem hetzelfde lot als CETA en zal hij verwijderd worden', klonk het.

Geen grote minnaar

Het is geen geheim dat de populistische, eurosceptische regering in Rome geen grote minnaar is van CETA. Een maand geleden had de Italiaanse minister van Landbouw, Gian Marco Centinaio, in een gesprek met de Italiaanse krant La Stampa al geponeerd dat zijn regering tegen de ratificatie zou pleiten in het parlement.

'We zullen het vrijhandelsakkoord met Canada niet ratificeren omdat het onze voedingsspecialiteiten niet voldoende beschermt', klonk het. 'Verschillende van mijn Europese collega's delen die twijfel', voegde Centinaio er destijds aan toe.

Tijdens de CETA-onderhandelingen erkende Canada meer dan 40 van de 292 Italiaanse producten die specifieke labels kregen waarmee de Europese Unie producten beschermt die typisch zijn voor een bepaalde regio. Het gaat bijvoorbeeld om Parmaham of Parmiggiano-kaas.

Europa

Als Di Maio en co. hun dreigement uitvoeren, gaan alarmbellen af in Europa. Want de vrijhandelsdeal met Canada kan pas helemaal van kracht worden nadat de parlementen van alle 28 lidstaten en een dozijn regionale parlementen, zoals het Vlaamse en het Waalse, CETA geratificeerd hebben.

Europa's belangrijkste handelsdeal in jaren moest al heel wat hindernissen overwinnen. Ook Wallonië liet zich niet onbetuigd. In 2016 lag het Waals parlement dwars. Het weigerde zijn fiat te geven aan de ondertekening omdat het bezorgd was over de arbitragerechtbanken die volgens de deal bij conflicten over investeringen in de arena treden en om de gevolgen van het akkoord voor de regionale landbouw.

Nadat in een aan het verdrag gehechte verklaring aan de Waalse bekommernissen tegemoet gekomen was, staakte Wallonië het verzet en kon de bilaterale deal eind oktober 2016 ondertekend worden. In februari 2017 keurde het Europees parlement het akkoord ook goed.