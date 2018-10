Di Maio: 'Italië stuurt begrotingstekort 2019 niet bij'

De Italiaanse vicepremier maakt zich sterk dat de Italiaanse regering het Europese verzoek om de begrotingsplannen voor 2019 tegen maandag bij te sturen, naast zich zal neerleggen.

De Italiaanse regering blies zaterdagmiddag vergaderen voor overleg. De ploeg van premier Giuseppe Conte beraadt zich op een antwoord aan de Europese Commissie. Die stuurde Rome donderdag een brief waarin ze haar bezorgdheid uit over de Italiaanse begroting voor 2019.

Net als de andere eurolidstaten stuurde de coalitie van de rechts-populistische Lega en de anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging afgelopen maandag haar budgettaire plannen voor 2019-2021 naar Brussel. Die vielen daar niet in goede aarde.

Nooit geziene afwijking

De Italiaanse regering is immers van plan het tekort op de begroting in 2019 te laten oplopen tot 2,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De vorige centrumlinkse regering had Europa beloofd het Italiaanse deficit tegen eind volgend jaar terug te dringen tot 0,8 procent van het bbp.

Als we het begrotingsdeficit bijsturen, kunnen we het minimuminkomen voor de zwaksten in de maatschappij en de pensioenhervorming niet doorvoeren. Luigi Di Maio Italiaanse vicepremier

'De afwijking van de begrotingsafspraken is nooit gezien', stelde de Europese Commissie donderdag dan ook in een brief aan de Italiaanse regering. Volgens Brussel is het duidelijk dat Rome zijn 'verplichtingen gelinkt aan het stabiliteitspact helemaal niet respecteert'.

Europa gaf Italië tot maandag om meer uitleg te geven over zijn begrotingsplannen en eventuele bijsturingen te doen. Gebeurt dat niet, dan is de kans groot dat Brussel voor het eerst de begroting van een lidstaat afkeurt.

Ratingbureau Moody's verhoogde de druk op de derde economie van de eurozone vrijdagavond laat nog wat. Het hakte in de kredietwaardigheid van het land. Dat staat nu nog maar een trapje boven rommel.

Geen bijsturing

In de Italiaanse pers dook zaterdagvoormiddag speculatie op over een bijsturing van het begrotingstekort tot zowat 2 procent van het bbp voor volgend jaar.

2,4 procent Begrotingstekort Italië De Italiaanse regering wil het begrotingstekort volgend jaar laten oplopen tot 2,4 procent van het bbp.

Maar daarvan is volgens de Italiaanse vicepremier Luigi Di Maio helemaal geen sprake. 'In naam van de regering kan ik zeggen dat we er niet aan denken het begrotingstekort van 2,4 procent te verlagen', verklaarde hij vlak voor aanvang van de ministerraad.

'Als we het begrotingsdeficit bijsturen, kunnen we het minimuminkomen voor de zwaksten in de maatschappij en de pensioenhervorming niet doorvoeren', ging de leider van de Vijfsterrenbeweging voort. Op aandringen van de anti-establishmentpartij kunnen de armste Italianen vanaf volgend jaar rekenen op 780 euro per maand. De pensioenleeftijd gaat weer omlaag.

Fiscale amnestie

Behalve over een antwoord aan Europa buigt de Italiaanse ministerraad zich zaterdagnamiddag over een maatregel voor fiscale amnestie. Die is ook opgenomen in de begrotingsplannen.

Maar de kwestie leidde de afgelopen dagen tot geruzie tussen de Lega en de Vijfsterrenbeweging. Volgens Di Maio is de tekst 'gemanipuleerd'.

Er is iets zeer ernstig gebeurd! De tekst over 'fiscale vrede' is gemanipuleerd. Luigi Di Maio Italiaanse vicepremier

'Er is iets zeer ernstig gebeurd! De tekst over 'fiscale vrede' die op het Quirinale (het presidentiële paleis, red.) aankwam, is gemanipuleerd', schreef Di Maio op Facebook. Volgens hem werden er 'de fiscale bescherming en niet-vervolging van belastingontduikers' aan toegevoegd.

Di Maio zei dat de maatregelen, die in staat zijn 'maffioze kapitalen te helpen', niet in de tekst stonden die maandagavond door de ministerraad zijn goedgekeurd. Het is hem onduidelijk of de 'tekst om politieke redenen is gemanipuleerd of dat er een technisch probleem was'.

Financiële markten

Lega-leider Matteo Salvini lachte Di Maio's uitspraken weg. 'De tekst is helemaal niet aangepast', luidde het zaterdagvoormiddag. 'Di Maio was aantekeningen aan het maken toen de tekst op de ministerraad voorgelezen is.'