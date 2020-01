Duitse economie boekt zwakste groei in zes jaar

Vooral de impact van de handelsconflicten en de turbulentie in de autosector hakten vorig jaar in de Duitse economische groei in.

De grootste economie van de eurozone tekende in 2019 een groei van 0,6 procent op. Dat blijkt uit een voorlopige prognoses van het statistische bureau Destatis. In 2018 klom het bruto binnenlands product (bbp) nog met 1,5 procent.

0,7 procent bbp-groei Volgens economen versnelt de bbp-groei in 2020 nauwelijks tot 0,7 procent

De uitvoer nam in 2019 met 0,9 procent toe en de invoer met 1,9 procent. Beide cijfers zijn een pak lager dan in 2018, toen de uitvoer met 2,1 procent toenam en de invoer 3,6 procent aandikte. 'Dat suggereert dat de nettohandel vorig jaar een negatieve impact had op de economische groei', meent Reuters.

Herstel onzeker

De economische groei werd gestut door de forse uitgaven door consumenten en de overheid. Maar de uitdagingen zijn enorm: naast de handelsonrust en de industriële malaise worstelt Duitsland met de impact van de brexit en de afkoeling van de wereldeconomie.

'De Duitse economie heeft twee gezichten', meldt ING-hoofdeconoom Carsten Brzeski in een commentaar. 'Tot nu toe compenseerde de sterke binnenlandse vraag de groeivertraging in de industrie.'

Het is onzeker of de Duitse economie volgend jaar herstelt. Volgens economen versnelt de bbp-groei in 2020 nauwelijks tot 0,7 procent.

Spoorwegen

De regering van bondskanselier Angela Merkel is bezig aan een inhaaloperatie om de infrastructuur op peil te brengen na jaren verwaarlozing. Deze week maakte ze bekend dat ze de komende tien jaar 62 miljard euro investeert in de renovatie van het spoorwegennet.