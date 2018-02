Duitse economie draait op volle toeren

Het bruto binnenlands product klom in het vierde kwartaal van vorig jaar 0,6 procent hoger. Dat brengt de groei in 2017 op 2,5 procent.

De stevige economische groei zette zich ook in de laatste drie maanden van 2017 door, meldde het statistische bureau Destatis woensdagochtend. In vergelijking met het derde kwartaal kwam er 0,6 procent bij, een lichte vertraging tegenover de 0,7 procent groei in het derde kwartaal.

'Positieve impulsen kwamen vooral uit het buitenland', geeft Destatis aan in een persbericht. Zonder cijfers te geven, zou de export volgens voorlopige berekeningen sterk zijn gestegen in het vierde kwartaal. Maar ook de binnenlandse consumptie wordt aangezwengeld, onder andere door de uitzonderlijk lage werkloosheid.

'Over het hele jaar groeide de economie met 2,2 procent - of 2,5 procent, aangepast aan het aantal werkdagen', geeft ING-hoofdeconoom Carsten Brzeski aan in een commentaar. 'Dit is de sterkste jaarprestatie sinds 2011. Bovendien groeide de economie in 33 van de 36 jongste kwartalen.'

Gevaar voor protectionisme

De basis voor de stevige groei van de afgelopen twee jaar blijf stevig overeind, meent Brzeski. 'De economie kan zijn huidige ritme voor minstens een of twee jaar aanhouden, zonder kans op oververhitting.' Hij wijst wel op potentiële dreigingen, zoals het Amerikaanse protectionisme of een scherpe koersstijging van de euro.

Brzeski waarschuwt ook voor een negatieve impact door de politieke spanningen in Duitsland. Na een ellenlange formatieperiode slaagden christen- en sociaaldemocraten er vorige week in een regeerakkoord te sluiten. Maar zowel in de CDU van bondskanselier Angela Merkel als in de SPD is er grote onvrede over de deal.