Duitse economie flirt met recessie

Het Duitse ondernemersvertrouwen daalde in juli naar het laagste peil in bijna zes jaar. Steeds meer economen waarschuwen voor een recessie.

'Slecht, slechter, Ifo.' Dat is de titel van het commentaar van ING-econoom Carsten Brzeski over de forse daling van het ondernemersvertrouwen. De Ifo-indicator zakte in juli met 1,8 punt naar 95,7 punten, het laagste peil sinds eind 2012. Economen hadden een veel kleinere terugval naar 97,2 punten voorspeld.

Vooral in de industrie zijn ondernemers steeds somberder. 'Het ondernemersklimaat in de industrie is in vrije val. De laatste keer dat we zo'n grote daling hadden dateert van februari 2009', zegt onderzoeksinstituut Ifo.' Duitsland en een groot deel van de wereld worstelden toen met een zware recessie.