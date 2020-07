Duitse economie krimpt ruim 10 procent

Net als in de rest van Europa viel het openbare leven in Duitsland, de locomotief van de Europese economie, grotendeels stil in het voorjaar door de coronalockdown.

De coronapandemie laat diepe sporen na in economieën wereldwijd. Ook in de Duitse. Dat blijkt uit cijfers van het Duitse bureau voor de statistiek Destatis. Het bruto binnenlands product (bbp) bij onze oosterburen kreeg in de periode april-juni kwartaal op kwartaal een tik van 10,1 procent. Jaar op jaar is sprake van een krimp met 11,7 procent.

Dat de Duitse economie er in het voorjaar belabberd aan toe was, is geen geheim. Het openbare leven en de economie vielen er, net als in de rest van Europa, grotendeels stil door de wekenlange lockdown in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Maar de impact is nog groter dan de meeste economen hadden verwacht. Zij hadden een krimp van 'slechts' 9 procent ingecalculeerd omdat Duitsland sneller dan zijn buren de quarantainemaatregelen versoepeld heeft in mei.

Erger dan financiële crisis

'Nooit incasseerde de Duitse economie zo'n zware klap sinds het land in 1970 kwartaalcijfers is beginnen bij te houden', schetsen de cijferaars van Destatis donderdag in een mededeling. 'Zelfs niet tijdens de financiële en de economische crisis van 2008-2009.' In de eerste drie maanden van 2009 bedroeg de kwartaal-op-kwartaalkrimp 4,7 procent. Jaar op jaar dook het bbp in het tweede kwartaal van dat jaar 7,9 procent lager.

Uit de berekeningen van de Duitse statistici blijkt dat zowel de import als de export van goederen en diensten hard onderuitgegaat. Gezinnen hielden massaal de vinger op de knip. En de investeringen in materiaal vielen zwaar terug.

'De Duitse overheid verhoogde daarentegen haar uitgaven', merken de cijferaars van Destatis op. Die vaststelling hoeft niet te verbazen. Om de coronacrisis het hoofd te bieden is de regering van kanselier Angela Merkel met omvangrijke steunpakketten voor de economie gekomen.

Ze trof ook maatregelen om massa-ontslagen te voorkomen. Desalniettemin verloren meer dan een half miljoen mensen hun job sinds maart. De werkloosheidsgraad bedroeg in juli 6,4 procent, het hoogste peil in bijna vijf jaar.

Kortste recessie ooit

'Eindelijk is een cijfer geplakt op de omvang van de crisis', reageert Carsten Brzeski, de hoofdeconoom van ING Duitsland. Hij gaat ervan uit dat de grootste economie van de eurozone haar diepste maar ook kortste recessie ooit beleeft. 'Sinds mei wijzen alle maandelijkse indicatoren op een sterke herneming van de economische activiteit in het slechtste kwartaal ooit.'

De weg naar een volledig economisch herstel zal lang zijn. Carsten Brzeski Hoofdeconoom ING Duitsland

Brzeski denkt dat 'het slechtste kwartaal ooit' wel eens gevolgd kan worden door 'het beste kwartaal ooit'. 'Fiscale stimulusmaatregelen, en een btw-verlaging in het bijzonder, zullen de diensten- en de bouwsector aanzwengelen.' 's Lands economie moet volgens hem ook een duwtje krijgen nu heel wat Duitsers deze zomer opteren voor een vakantie in eigen land.