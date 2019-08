Duitse economie kromp in het voorjaar

De Duitse gezinnen en de overheid lieten het geld wel rollen. Maar zij konden de dalende export niet compenseren. 'Deze cijfers luiden het einde in van een gouden decennium', meent ING-econoom Carsten Brzeski.

De Duitse economie kampt met een vormdipje. In de periode april-juni is het bruto binnenlands product van de grootste economie van de eurozone kwartaal op kwartaal met 0,1 procent gedaald. Dat maakte het Duitse bureau voor de statistiek, Destatis, woensdagmorgen bekend.

Ter vergelijking: in dezelfde periode ging de economie in de eurozone er met 0,2 procent op vooruit. In Frankrijk, de tweede economie van de eurozone, dikte de groei ook met 0,2 procent aan. Italië kampte met een nulgroei terwijl Spanje uitpakte met een bbp-klim van 0,5 procent.

Verwacht

De kleine krimp in Duitsland komt niet onverwacht. Verschillende macro-economische indicatoren hadden de voorbije weken al in die richting gewezen. Zo incasseerde de industriële productie in juni bijvoorbeeld de grootste klap in bijna een decennium.

Economen hadden dan ook rekening gehouden met een bbp-daling van 0,1 procent. Tijdens de eerste drie maanden van 2019 was nog sprake van een groei met 0,4 procent.

'De economie kreeg in het voorjaar enkele positieve impulsen', stellen de cijferaars van Destatis. De gezinnen lieten het geld meer dan in het eerste kwartaal rollen. Ook de overheid investeerde flink. 'Maar ontwikkelingen in het buitenland zetten een rem op de economische groei', stipt Destatis aan. De export viel in het tweede kwartaal dan ook sterker terug dan tijdens de eerste drie maanden van dit jaar.

Handelsoorlog

Een verrassing is dat niet. Wereldwijd is sprake van een groeivertraging. De aanhoudende onzekerheid over de brexit weegt op het sentiment. Daarnaast speelt de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China de Duitse economie flink parten. Niet het minst omdat heel wat Duitse autoproducenten vanuit de VS wagens exporteren naar de Aziatische reus. Onderdelen voor de productie van die voertuigen op Amerikaanse bodem voeren ze vanuit China in.

Zo worden de BMW's, Mercedessen en Volkswagens van deze wereld twee keer getroffen door het Amerikaans-Chinese handelsconflict. Want zowel op de ingevoerde onderdelen uit China als de geëxporteerde voertuigen naar dat land rusten strafmaatregelen.

Recessie

De hamvraag luidt of de kleine krimp in het tweede kwartaal de voorbode vormt voor een recessie. De eerste macro-economische indicatoren voor het derde kwartaal ogen immers ook niet rooskleurig. Heel wat economen houden dan ook rekening met een nieuwe terugval van het Duitse bbp in de periode juli-september.

'Het bbp-rapport van vandaag luidt het einde in van een gouden decennium voor de Duitse economie', stelt Carsten Brzeski, de hoofdeconoom van ING Duitsland. Hij wijst erop dat de grootste economie van de eurozone sinds het einde van de recessie van 2008-2009 elk kwartaal gemiddeld met 0,5 procent groeide tegenover de vorige periode van drie maanden.

'De economie groeide zelfs in 35 van de 40 laatste kwartalen. Maar die cijfers verborgen een zorgwekkende trend. Sinds het derde kwartaal van 2018 stagneerde de economie de facto. De kwartaalgroei kwam gemiddeld immers op 0 procent uit', gaat de econoom voort.

Overheidsactie

Alarmbellen gingen volgens hem af toen bedrijven de voorbije weken de eerste winstwaarschuwingen uitstuurden. Sommigen stuurden al werknemers de laan uit of schakelden over op kortetermijncontracten. Met een dalend consumentenvertrouwen tot gevolg.

De kans dat gezinnen de volgende maanden de vinger op de knip gaan houden, is dus niet onbestaande. Dan zou de Duitse economie nog wel eens dieper kopje onder kunnen gaan.

Actie van de regering dringt zich volgens Brzeski dan ook op. 'Duitsland heeft nood aan stimulusmaatregelen op korte én op lange termijn', meent hij. 'De buzzwords zijn digitalisering, klimaatbescherming, energietransitie, infrastructuurwerken en onderwijs.'

Merkel

De Europese Commissie roept Duitsland al jaren op te investeren in verschillende van die domeinen. Maar kanselier Angela Merkel en haar team gingen steeds op rem staan. Een begroting in evenwicht primeerde.

Het land stevent af op een moeilijke situatie. We gaan de bbp-cijfers van het tweede kwartaal grondig bestuderen en naar het derde kwartaal kijken. We zullen onze reactie afstemmen op de toestand die zich voordoet. Angela Merkel Duitse kanselier

Mogelijk verandert Berlijn op korte termijn toch het geweer van schouder. Daarop leek Merkel dinsdag alvast te hinten. 'Het land stevent af op een moeilijke situatie. We gaan de bbp-cijfers van het tweede kwartaal grondig bestuderen en naar het derde kwartaal kijken. We zullen onze reactie afstemmen op de toestand die zich voordoet', klonk het.

Brzeski verwacht dat de regering-Merkel, onder druk van de groeiende populariteit van de Groenen, in september uitpakt met enkele maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan. Gemakkelijke maanden wachten de grote coalitie van christen- en sociaaldemocraten in elk geval niet.