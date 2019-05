Duitse groeimotor slaat weer aan

De Duitse economie is in het eerste kwartaal van 2019 met 0,4 procent gegroeid ten opzichte van het laatste kwartaal van vorig jaar. Vooral de consumptie en de investeringen droegen bij aan de groei. Hoewel de groei overeenkomt met de verwachtingen van economen, zijn ze toch opgelucht.

Vorig jaar begon de bezorgdheid over de Duitse economie op te spelen. Die kromp in het derde kwartaal met 0,2 procent en kende en nulgroei in het vierde kwartaal, waardoor het land dus net niet in een recessie (twee opeenvolgende kwartalen van krimp) belandde. Daardoor ontstond de angst dat de Duitse groeimotor voorlopig niet meer zou herstarten, waardoor de Duitse rente een duik nam. Aan die vrees maakt dit cijfer dus gedeeltelijk een einde.