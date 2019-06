Duitse industrie kapittelt Merkel

De elektriciteit is te duur, de belastingen lopen op en er is te veel bureaucratie. Dieter Kempf, de topman van de Duitse industrie, schiet met scherp op de regering-Merkel. 'Het regeringsbeleid schaadt het ondernemerschap.'

De Duitse industriekoepel BDI hield dinsdag zijn jaarlijkse conferentie in Berlijn, in aanwezigheid van Duits bondskanselier Angela Merkel. BDI-topman Dieter Kempf ontving haar hartelijk, maar was in zijn speech ongewoon scherp voor het beleid van haar 'grote coalitie' (GroKo), de tandem CDU/CSU en SPD.

Volgens Kempf 'ebt het vertrouwen in de coalitie weg' en moet de regering-Merkel zich snel herpakken. De klemtoon in het economisch beleid ligt te veel op herverdeling en te weinig op het stimuleren van ondernemerschap, betoogde hij. De grote coalitie behoudt vooralsnog het vertrouwen van de industriekoepel, maar het moet wel snel beter, was zijn boodschap.

Hij wees erop dat de energiekosten voor bedrijven in Duitsland beduidend hoger liggen dan elders in Europa. 'Het mislukte management van de Energiewende (de Duitse omschakeling naar groene energie) jaagt Duitse bedrijven weg', zegt Kempf.

De Duitse industriebaas vindt ook dat de vennootschapsbelasting te hoog ligt in Duitsland, wat nefast is voor de concurrentiekracht.

Een derde punt van kritiek is het gebrek aan beleidsvisie over nieuwe technologieƫn. 'De sociale uitgaven groeien en groeien, terwijl de coalitie in de ontwikkeling van artificiƫle intelligentie amper 1 miljard euro tot 2023 wil investeren', gaf hij als voorbeeld.

Tot slot waarschuwde Kempf voor een te voortvarend Duits klimaatbeleid. 'Symbolische maatregelen kunnen tot extreme kosten leiden, zonder gunstig effect op het klimaat.'

'We hebben een slagkrachtige regering nodig', zei hij, verwijzend naar de crisis bij de SPD. De werkgeversorganisatie verwacht dit jaar nog een economische groei van 1 procent in Duitsland, maar vreest voor een recessie als het tot een harde brexit komt.

Dieselschandaal

Merkel counterde de kritiek en verdedigde haar economisch beleid. Ze benadrukte dat ook het bedrijfsleven een verantwoordelijkheid draagt.

