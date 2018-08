Duitse industriële productie valt sterker terug dan verwacht

De Duitse industriële productie is in juni steviger dan verwacht teruggevallen, blijkt uit cijfers van het Duitse federale statistiekbureau. De export nam echter toe.

De productie in Duitsland zakte in juni met 0,9 procent ten opzichte van een maand eerder. Economen hadden een productiedaling van 0,5 procent voorspeld. In mei was nog sprake van een plus van 2,4 procent. De terugval is opnieuw een teken dat onze oosterburen de gevolgen van de wereldwijde handelsspanningen voelen.