Duitse locomotief valt stil

Aanhoudende problemen in de industrie hebben de Duitse economie in het slotkwartaal van 2019 doen stilvallen.

Vooral de auto-industrie heeft het zwaar te verduren door de teruglopende autoverkoop in China, de grootste automarkt van de wereld. Daarnaast werden autobouwers in de grootste economie van de eurozone geconfronteerd met hun sterke achterstand op het gebied van elektrisch rijden en worstelde de sector met de strengere emissienormen.

Corona

Om op een positieve noot te eindigen: de Duitse groei over het derde kwartaal werd herzien van 0,1 naar 0,2 procent. Over heel 2019 was er 0,4 procent groei. Het was een bewogen jaar. De halve procent groei in het eerste kwartaal werd gevolgd door een krimp van 0,2 procent in het tweede kwartaal.