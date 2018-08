'Duitse overheidsschuld zakt weldra onder 60 procent'

Het Duits bureau voor de statistiek meldde vrijdag dat de overheden in het eerste halfjaar een recordoverschot op de begroting hebben geboekt van 48,1 miljard euro of 2,9 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Het begrotingsoverschot kan de overheidsschuld sneller dan verwacht onder 60 procent van het bbp doen zakken. Berlijn dacht dat de schuld pas in 2019 beneden die drempel zou zakken. Maar Scholz zei op een opendeurdag van zijn ministerie dat dat al dit jaar kan gebeuren. Het is van 2002 geleden dat de Duitse overheidsschuld nog lager was dan 60 procent.

De lopende rekening omvat behalve de handel in goederen en diensten onder meer ook inkomens uit buitenlandse beleggingen en investeringen. Een land met een overschot op de lopende rekening leeft 'onder zijn stand' omdat het teveel spaart in verhouding tot de investeringen.

In de Europese Unie bedroeg de overheidsschuld eind 2017 gemiddeld 81,6 procent van het bbp en in de eurozone 86,7 procent, blijkt uit cijfers van Eurostat. België had toen een overheidsschuld van 103,4 procent. Alleen in Griekenland, Italië en Portugal was de schuld nog hoger