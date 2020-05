Duitse rechter vertrekt met Europese knal...

Ridicuul

De kritiek liet niet lang op zich wachten. ‘De argumenten van het hof zijn ridicuul en we kunnen ze makkelijk in vijf minuten weerleggen’, fulmineerde een anoniem ECB-bestuurslid in de zakenkrant Financial Times. ‘Een trieste dag voor het Europese recht’, reageerde Franz Mayer, een rechtenprofessor aan de universiteit van Bielefeld. Hij had het over het ‘ego van rechters’ die hun boekje te buiten waren gegaan en mogelijk een doos van Pandora hadden geopend door openlijk het Europees Hof van Justitie te ondermijnen.

Bliksemcarrière

Vosskuhle, zoon van een jurist en op zijn 34ste al rechtenprofessor na een academische bliksemcarrière, is het gewend kritiek te krijgen. In 2009 had hij als ondervoorzitter van het hof de touwtjes in handen toen het over het Verdrag van Lissabon ging. Hij stelde toen duidelijke limieten aan de Europese integratie en eiste een grotere betrokkenheid van het Duitse parlement. Het scheelde niet veel of politieke onvrede over die beslissing had hem zijn benoeming als voorzitter gekost.