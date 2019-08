Duitse vicekanselier: 'Berlijn heeft oorlogskas van 50 miljard euro'

Minister van Financiën Olaf Scholz sluit niet uit dat de regering van kanselier Angela Merkel het begrotingsevenwicht loslaat en flink gaat investeren als de grootste economie van de eurozone in zwaar weer belandt.

Duitsland verkeert sinds afgelopen week in opperste staat van waakzaamheid. Economisch gesproken dan. Want uit berekeningen van Destatis, het Duitse bureau voor de statistiek, bleek dat de grootste economie van de eurozone tijdens de periode april-juni een krimp van 0,1 procent te slikken kreeg.

De daling van het bruto binnenlands product (bbp) kwam niet onverwacht. Verschillende macro-economische indicatoren hadden de weken voordien al in die richting gewezen. De industriële productie bijvoorbeeld incasseerde in juni de grootste klap in bijna een decennium.





Daarnaast heeft de export te lijden onder de wereldwijde economische groeivertraging, de aanhoudende onzekerheid over de afloop van de brexitsoap en de anderhalf jaar oude handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China.

Recessievrees

Omdat de eerste macro-economische indicatoren voor het derde kwartaal niet meteen rooskleurig ogen, steekt de vrees voor een recessie de kop op. En stijgt de druk op de Duitse regering om actie te ondernemen. 'Duitsland heeft nood aan stimulusmaatregelen op korte én op lange termijn', stelde Carsten Brzeski, hoofdeconoom van ING Duitsland, bijvoorbeeld.

De vorige crisis, ruim een decennium geleden, kostte Duitsland 50 miljard euro als ik me niet vergis. Een gelijkaardig bedrag moeten we nu opnieuw in stelling kunnen brengen, meent vicekanselier Scholz.

De Europese Commissie spoort Berlijn al jaren aan te investeren in domeinen als infrastructuur of onderwijs om de economie een extra duw in de rug te geven. Maar die oproepen vielen steeds in dovemansoren.

Vooral de vorige minister van Financiën, Wolfgang Schäuble, hield zich Oost-Indisch doof. Voor de partijgenoot van kanselier Angela Merkel was het streven naar een begroting in evenwicht, de veelbesproken 'schwarze Null', het hoogste goed.

Manoeuvreerruimte

Na de parlementsverkiezingen van september 2017 ruilde de jurist zijn plek in de ploeg van Merkel evenwel in voor het voorzitterschap van de Bondsdag. De portefeuille Financiën belandde in de handen van de sociaaldemocraat Olaf Scholz.

Het grootste probleem voor de Duitse economie is onzekerheid, onder meer als gevolg van de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog. Als zich een nieuwe economische crisis voordoet, kunnen we krachtig reageren. Olaf Scholz Duitse minister van Financiën

Voor hem lijkt de 'schwarze Null' iets minder heilig te zijn. 'Het grootste probleem voor de Duitse economie is onzekerheid, onder meer als gevolg van de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog. Als zich een nieuwe economische crisis voordoet, kunnen we krachtig reageren', stelde Scholz, die droomt van het SPD-voorzitterschap, zondag.

Hij wees erop dat de grootste economie van de eurozone wel wat manoeuvreerruimte heeft. 'We hebben onze schuldenberg de voorbije jaren afgebouwd', stipte hij aan. De Duitse staatsschuld valt dit jaar wellicht terug tot 58 procent van het bbp, dus onder de drempel van 60 procent die Europa als streefdoel oplegt.

Oorlogskas

Die trend geeft Berlijn wat ruimte om de overheidsuitgaven op te krikken. 'Daar ligt onze sterkte om krachtig te kunnen reageren op een crisis', meent de Duitse minister van Financiën.



Afgelopen dinsdag had kanselier Merkel ook al eens gehint op een switch in het Duitse begrotingsbeleid. 'Het land stevent af op een moeilijke situatie. We gaan de bbp-cijfers van het tweede kwartaal grondig bestuderen en naar het derde kwartaal kijken. We zullen onze reactie afstemmen op de toestand die zich voordoet', klonk het. Meer details wilde de christen-democrate toen niet kwijt.