Duitse zwaluw brengt nog geen Europese lente

Een winkel van Aldi in Berlijn. De heropleving van de Duitse economie is vooral te danken aan de stijging van de gezinsconsumptie.

De onverwachte heropleving van de Duitse economie is niet de voorbode van een duidelijk economisch herstel in de eurozone, waarschuwen economen.

De grootste economie van de eurozone is onverwacht ontsnapt aan een recessie. De economische activiteit in Duitsland groeide in het derde kwartaal met 0,1 procent na een krimp van 0,2 procent in het tweede kwartaal, meldt Destatis, het Duits bureau voor de statistiek.

Economen spreken van een recessie wanneer de economische activiteit twee kwartalen op rij daalt. Maar die is dus nipt vermeden. De lichte heropleving van de Duitse economie is vooral te danken aan de hogere consumptie-uitgaven van de gezinnen en de overheid.

Laat ons nog een beetje wachten vooraleer we victorie kraaien over een duidelijk herstel. Jan Van Hove Hoofdeconoom KBC

Het goede nieuws uit Duitsland betekent niet dat ook in de hele eurozone de groei versnelt. De economische activiteit in de monetaire unie steeg in het derde kwartaal met 0,2 procent, evenveel als in het tweede kwartaal. In enkele kleinere landen, zoals Portugal en Finland, is de groei sterk gedaald.

Vraagtekens

'We zien nog enkele vraagtekens', beklemtoont Peter Vanden Houte, de hoofdeconoom van ING België. 'De voorraden blijven hoog in verscheidene landen van de eurozone, de malaise in de industrie doet vooral in Duitsland de dienstensector verzwakken en de recente cijfers van de arbeidsmarkt zijn minder goed.'

Vanden Houte merkt op dat ook de jongste cijfers van de Chinese economie, een grote afzetmarkt voor de eurozone, niet zo goed zijn. 'We verwachten dat het eerste kwartaal van 2020 het zwakste wordt voor de eurozone, al is het mogelijk dat de bodem in het vierde kwartaal van 2019 wordt bereikt.'

Over heel 2020 zal de groei lager uitvallen dan de 1,1 procent van 2019.

Ook Hans Bevers, de hoofdeconoom van Degroof Petercam, waarschuwt voor overdreven optimisme. 'Het vierde kwartaal van 2019 zal nog slecht zijn. De autosector heeft het nog steeds moeilijk omdat de overgang naar elektrische wagens niet van een leien dakje loopt. De geopolitieke onzekerheid is niet weg en er is een risico dat de groei van de gezinsconsumptie vertraagt. Ik verwacht geen heropleving zoals in 2017-2018.'

Geen victorie

KBC-hoofdeconoom Jan Van Hove noemt de stijging van de Duitse consumptie een positieve verrassing. Maar hij blijft net als zijn collega's voorzichtig. 'Laat ons nog een beetje wachten vooraleer we victorie kraaien over een duidelijk herstel.'

Het vierde kwartaal van 2019 zal nog slecht zijn. Hans Bevers Hoofdeconoom Degroof Petercam

Hoewel economen in de loop van volgend jaar een zeer geleidelijke opleving verwachten, voorspellen ze dat de groei over heel 2020 lager zal uitvallen dan de 1,1 procent in 2019. ING voorspelt voor volgend jaar slechts 0,7 procent groei, Degroof Petercam mikt op 0,9 procent en KBC op 1 procent.

De economen onderstrepen dat de aanhoudende handelsspanningen een groot gevaar blijven. 'Het grootste risico is een uitbreiding van de handelsoorlog naar Europa', zegt Van Hove. Trump moet eerstdaags beslissen of de VS de verhoging van de importtaksen op Europese auto's opnieuw uitstellen.

Brexit

Hoopgevend is dat de VS en China dicht bij een handelsakkoord staan. Maar de onderhandelingen tussen de twee grootste economieën ter wereld duren langer dan verwacht. Dat leidt tot zenuwachtigheid.

Vanden Houte en Bevers merken op dat ook de brexit een uitdaging blijft, niettegenstaande die is uitgesteld tot januari volgend jaar. 'Na het akkoord over de uittreding moeten het Verenigd Konibnkrijk en de Europese Unie nog een akkoord sluiten over hun toekomstige handelsrelaties.'