Duitsers lossen 'Schwarze Null' tijdelijk

De beslissing is tijdelijk, verklaarde Scholz, maar omdat er niet meteen economisch beterschap in het verschiet ligt, zou de maatregel wel eens voor langere tijd van kracht kunnen worden. De Duitse economie bevindt zich op de rand van een recessie en de opmars van het coronavirus doet de economische onzekerheid steeds toenemen. Daarom besliste Scholz om de broeksriem te lossen en meer geld in de economie te pompen. De maatregel laat de regionale overheden in Duitsland toe meer geld uit te geven door hun schulden over te hevelen naar Berlijn.