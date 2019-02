Duitsland beschermt industriële kroonjuwelen

Berlijn sluit overheidsparticipaties in strategische bedrijven niet uit om ze te beschermen tegen vijandige overnamepogingen door buitenlandse concurrenten.

De expansiedrang van Chinese bedrijven baart ook de Duitse regering steeds meer zorgen. En daarom geeft ze de staat meer instrumenten in handen om Duitse ondernemingen uit strategische sectoren te ondersteunen.

Berlijn denkt in de eerste plaats aan de Duitse autobouwers, Deutsche Bank, het elektronicaconglomeraat Siemens en het technologiebedrijf Thyssenkrupp. 'Het overleven van die bedrijven is - politiek en economisch - in het nationaal belang', zei de Duitse minister van Economie Peter Altmaier dinsdag bij de presentatie van de 'Nationale industriële strategie 2030'.

Hij hoopt dat die bedrijven uitgroeien tot 'wereldwijde kampioenen'. Maar in een markt waarin ze moeten opboksen tegen stevige concurrentie uit de Verenigde Staten en China is dat niet evident. Daarom kunnen ze volgens Altmaier een duwtje in de rug gebruiken.

Vijandige overnames

'We hebben het recht en de plicht te handelen. Hoe groter de economische schade dreigt te zijn, hoe sterker de staat moet ingrijpen', ging hij voort. Zeker als vijandige buitenlandse overnames dreigen.

De staat moet tijdelijk participaties kunnen nemen in bedrijven. Niet om ze te nationaliseren of ze op lange termijn te leiden maar om te voorkomen dat strategische technologie verkocht wordt of het land verlaat. Peter Altmaier Duitse minister van Economie

De Duitse minister van Economie lijkt inspiratie gevonden te hebben in Frankrijk. 'De staat moet tijdelijk participaties kunnen nemen in bedrijven. Niet om ze te nationaliseren of ze op lange termijn te leiden maar om te voorkomen dat strategische technologie verkocht wordt of het land verlaat', zei Altmaier.

Franse regeringen passen die strategie al jaren toe. In 2017 ging de staat over tot een tijdelijke nationalisering van de scheepswerven van STX in Saint-Nazaire toen die een overnameprooi vormden voor het Italiaanse Fincantieri.

Europese kampioenen

Altmaier pleitte eveneens voor de creatie van een investeringsfonds dat strategische sectoren in het land moet steunen. Daarnaast brak hij een lans voor de fusie van grote Europese bedrijven om Europese kampioenen te creëren.

De toenadering tussen de Franse treinconstructeur Alstom en het Duitse Siemens droeg dan ook zijn goedkeuring weg. Maar de deal lijkt op een njet te zullen stuiten van de Europese Commissie.