Duitsland duikt in recessie

De Duitse economie, de grootste van de eurozone, kromp in het eerste kwartaal met 2,2 procent. Ook het cijfer voor het voorgaande kwartaal werd neerwaarts herzien, waardoor Duitsland in een recessie duikt.

Dat het immer punctuele statistiekbureau in Wiesbaden twee uur later dan normaal met het groeicijfer naar buiten kwam, wijst op de bijzondere tijden waarin we leven. Duitsland zag zijn economie in het eerste kwartaal met 2,2 procent terugvallen. Dat is de sterkste kwartaal-op-kwartaaldaling sinds de nasleep van de financiële crisis in 2009, toen de economie een krimp van 4,7 procent vertoonde.

Ook het cijfer voor het vierde kwartaal van 2019 werd neerwaarts bijgesteld naar -0,1 procent. Met twee opeenvolgende krimpcijfers zit Duitsland technisch gesproken in een recessie.

Jaar op jaar slonk de economie met 2,3 procent. Uit de data blijkt dat alleen de bouw en de publieke uitgaven groeiden. De private consumptie, de investeringen en de export droegen negatief bij aan het cijfer.

Stimulus

Met een kwartaalkrimp van 2,2 procent is Duitsland een sterkhouder in de eurozone, die volgens de eerste schatting op een krimp van 3,8 procent afstevent in het eerste kwartaal. In Frankrijk (-5,8%) en Italië (-4,7%) is de balans nog slechter.

'Dat Duitsland het beter doet dan de meeste andere eurolanden biedt weinig troost', zegt Carsten Brzeski, de hoofdeconoom van ING Duitsland. 'Er zitten nog maar twee weken van lockdownmaatregelen in het cijfer. Het zal nog stukken erger worden voor het beter wordt.'

Duitsland kampt nu met meer structurele zwaktes dan ten tijde van de financiële crisis. Carsten Brzeski Hoofdeconoom ING

Voor het tweede kwartaal voorspellen economen een Duitse krimp van 9 procent. Dat is minder erg dan het gemiddelde in de eurozone (-12,5%). Tijdens de bankencrisis wist Duitsland sneller dan andere lidstaten uit het dal te klimmen. De vraag is of dat ook nu het geval zal zijn.

'We mogen zeker geen hubris krijgen', zegt Brzeski daarover. 'Deze crisis is er een met meer structurele zwaktes. Bij de bankencrisis bevond Duitsland zich aan het begin van een opwaartse cyclus. Nu zitten we aan het einde van een zeer mature cyclus. Bovendien waren de Aziatische landen in de bankencrisis weinig getroffen en vuurden ze mee het Duitse herstel aan. Dat zal nu niet het geval zijn.'