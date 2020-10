Duitsland en Frankrijk doen eurozone weer krimpen

Dat de grootste twee eurolanden hun samenleving weer deels op slot doen, doet de eurozone zo goed als zeker weer krimpen. Maar zo erg als in maart wordt het niet meteen.

'Ik kan daar kort over zijn. Double dip.' Dat is het antwoord van Peter Vanden Houte, de hoofdeconoom eurozone bij ING, als we hem de vraag voorleggen hoe hij de economische situatie in de eurozone inschat.

In Spanje, het nummer vier van de eurozone is de noodtoestand afgekondigd. In Italië, het nummer drie, zijn bioscopen en theaters dicht, sluit de horeca om 18 uur en krijgen inwoners het advies hun gemeente niet te verlaten. Ook in Duitsland en Frankrijk gaat de samenleving nu weer grotendeels op slot.

Daarmee komt abrupt een einde aan het spectaculaire herstel van het derde kwartaal. Vanden Houte merkt op dat de horeca weer stilligt, net zoals de evenementensector. Bovendien stellen de ziekenhuizen de normale zorg weer uit, wat niet alleen medisch een probleem is, maar ook in het bruto binnenlands product (bbp) waarneembaar is doordat hun omzet daalt. In de industrie wordt het moeilijker om op volle kracht te draaien, omdat almaar meer werknemers in quarantaine thuis moeten blijven.

Daar komt wellicht nog een schok bovenop. Bedrijven zijn investeringen aan het uitstellen. In België blijkt dat uit de enquêtes van de Nationale Bank, op internationaal niveau uit de slechte cijfers bij de bedrijfssoftwarereus SAP. Als ook scholen dichtgaan, weegt dat volgens onderzoek op het bbp, legt Vanden Houte uit, omdat ouders dan moeten thuisblijven voor hun kinderen.

De hoofdeconoom merkt op dat het vierde kwartaal belangrijk is voor een eindejaarssprint in bedrijfsinvesteringen en consumptie, en dat beide gevaar lopen. 'De vraag is of we evenveel cadeaus zullen kopen in december als vorig jaar.'

William De Vijlder, de hoofdeconoom van BNP Paribas, ziet dezelfde trends, maar is iets voorzichtiger. Terwijl Vanden Houte de krimp in het vierde kwartaal al een 'certitude' noemt, omschrijft hij die als 'heel waarschijnlijk'. De moeilijkheid is dat de precieze maatregelen in Frankrijk en Duitsland woensdag nog niet duidelijk waren en dat dus niet kon worden berekend in welke mate ze het economisch leven plat leggen.

We zijn niet van een klif aan het vallen zoals in maart. William De Vijlder Hoofdeconoom BNP Paribas

Beiden vinden wel dat we nog niet meteen een klap moeten vrezen zoals we die begin dit jaar incasseerden. 'We zijn niet van een klif aan het vallen zoals in maart', zegt De Vijlder. Daarvoor zijn de maatregelen die op dit moment worden genomen veel preciezer. In april lagen grote delen van de industrie stil, terwijl nu vrijwel alles nog draait.

Bij gebrek aan snelle economische data, verwijst De Vijlder naar andere data, zoals die van het Vlaams Verkeerscentrum. Dat meldde deze week dat sinds de strengere maatregelen die in ons land werden afgekondigd de files met een kwart zijn verminderd. Maar het vrachtverkeer zit, anders dan in maart, nog altijd op het normale niveau.

Hoe zwaar de nieuwe klap wordt, hangt van het virus af. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) meldde in dat verband dat het zelfs niet de overheidsmaatregelen zijn die de economie weer stilleggen. Naarmate het aantal doden stijgt, nemen burgers zelf meer afstand en annuleren ze activiteiten, leren de IMF-data. Die angst en de lagere activiteit heeft een economische impact. Daarbovenop komt dit najaar nog een ander risico: een harde brexit die de exportbedrijven een klap geeft.

Ondanks de slechte vooruitzichten wil De Vijlder niet spreken van een 'double dip'. Die term slaat op twee recessies en een recessie wordt klassiek omschreven als twee opeenvolgende kwartalen waarin de economie krimpt. Dat de economische activiteit dit kwartaal afneemt, acht hij zeer waarschijnlijk, maar dat die krimp begin volgend jaar aanhoudt al veel minder.