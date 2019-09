Duitsland stopt met steenkool

"De uitstap uit steenkool is een centrale pijler van de globale klimaatbescherming", zei Schulze aan de kranten van de mediagroep Funke, in aanloop naar de klimaattop van maandag bij de VN.

De minister heeft het over de Powering Past Coal Alliance, die in 2017 is opgericht. Dertig nationale overheden behoren daartoe, zoals België. De alliantie krijgt ook steun van regionale regeringen en de industrie.

Elektriciteit

Een Duitse regeringscommissie formuleerde in januari al een advies pro steenkooluitstap, als reactie op de klimaatacties van jongeren in het land. Bondskanselier Merkel zei toen dat het nog wel een tijdje zou duren eer het land echt van het steenkool af is. 'We moeten werkgelegenheid en economische sterkte aan de ene kant in evenwicht houden met de doelstellingen van klimaatbescherming.'