Duitsland verhoogt minimumloon

Zowat 3 miljoen Duitsers zien hun minimumloon volgend jaar stijgen naar 9,19 euro per uur.

In Duitsland stellen de sociale partners een verhoging van het wettelijke minimumloon voor. Dat staat in een advies van de Mindestlohnkommission aan de regering van bondskanselier Angela Merkel.

Het minimumloon moet volgend jaar stijgen van 8,84 euro naar 9,19 euro per uur. Het jaar nadien kan het worden opgekrikt tot 9,35 euro, zeggen de vakbonden en de werkgevers. Minister van Arbeid Hubertus Heil heeft al weten dat hij het advies in de praktijk zal brengen.

Duitsland kent pas sinds 2015 een wettelijk minimumloon. Destijds bedroeg dat 8,50 euro per uur. De introductie had heel wat voeten in de aarde uit vrees voor een negatieve impact op de tewerkstelling. Die vrees bleek de voorbije jaren onterecht.