Duitsland verlengt tijdelijke werkloosheid tot eind 2021

Berlijn drijft de strijd tegen de pandemie nog op belooft de loonsubsidies desnoods tot eind 2021 te verlengen.

De Duitse regering bereikte dinsdag een akkoord om het crisismedicijn van de tijdelijke werkloosheid ('Kurzarbeit') tot 24 maanden te verlengen.

Het programma waarbij overheid een deel van de salarissen van de privé-sector overneemt, geldt nu tot het eind van volgend jaar. Zo wil de regering in Berlijn voorkomen dat bedrijven werknemers zullen ontslaan tijdens de mogelijke trage en haperende herstelfase van de coronacrisis. Dat maakten de leiders van de regeringspartijen CDU en SPD dinsdag bekend na urenlang overleg.

Door de verlenging van het programma kunnen bedrijven personeel in dienst houden, waarmee een ontslaggolf en een forse afname in de consumentenuitgaven wordt voorkomen. Tijdens de financiële crisis in 2008 en 2009 zette Duitsland de Kurzarbeit al met succes in.

Door een waslijst aan stimuleringsmaatregelen - van directe staatssteun, verplicht gesubsidieerd part-time werken (Kurzarbeit) en het uitstellen van het registreren van failissementen - was de economische krimp in het tweede kwartaal in Duitsland minder erg dan in veel andere landen en is de economie bezig aan een inhaalrace.

Eerder al schreef Carsten Brzeski, de hoofdeconoom van ING Duitsland, in deze krant dat de kans groot was dat de Duitse regering in een verkiezingsjaar niet aan de verleiding zou kunnen weerstaan om de stevige dosis crisismedicijn te verlengen.