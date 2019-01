Duitsland vermijdt nipt recessie

De vrees dat Duitsland in recessie zou belanden, nam de voorbije weken toe. Vooral de Duitse industrie baarde zorgen, omdat haar productie het sterkst in jaren daalde.

Traagste groei in vijf jaar

De Duitse economie groeide in 2018 het traagst in vijf jaar. De groei vertraagde tot 1,5 procent. De oorzaken zijn de wereldwijde handelsspanningen, de afzwakkende wereldeconomie en onzekerheid over de brexit. Daardoor kwam de export van Duitsland onder druk te staan. Daar kwamen productieverstoringen in de Duitse auto-industrie bovenop.