Duitsland vermijdt recessie

Zelden zal een minieme 0,1 procent voor zoveel opluchting gezorgd hebben als deze ochtend in Berlijn. Die 0,1 procent is de minieme groei die Destatis, het Duitse bureau voor de statistiek , deze ochtend voor de Duitse economie rapporteerde .

Duitsland, de motor van de eurozone, wist zo tegen de verwachtingen in een 'technische' recessie - twee kwartalen krimp na elkaar - te vermijden. In de lente was er een krimp van 0,2 procent, iets meer uitgesproken dan de initieel gerapporteerde minus 0,1 procent.