ECB biedt Italië en België extra steun

De obligatieaankopen per land wijken sterk af van de officiële verdeelsleutel. In principe zijn de aankopen evenredig met de participatie van elke nationale centrale bank in het kapitaal van de ECB. Dat betekent dat de centrale banken normaal 26 procent Duitse staatsobligaties kopen en maar 17 procent Italiaans overheidspapier.

Flexibiliteit

Onderschatting

De cijfers over de obligatieaankopen per land onderschatten wellicht de extra steun van de ECB aan de kwetsbare landen. De ECB lanceerde in maart een nieuw aankoopprogramma (PEPP) dat nog meer flexibiliteit biedt dan het klassieke PSPP-programma. Maar zij publiceerde daarover nog geen gedetailleerde cijfers.

Een belangrijke vraag is hoelang de ECB zal afwijken van haar normale verdeelsleutel. 'Als de marktomstandigheden verbeteren, keren we terug naar de normale verdeelsleutel', is te horen in ECB-kringen. Maar dat kan nog een tijdje duren. 'We zijn ruimdenkend. De normale verdeelsleutel mag het monetaire beleid niet verstoren. Het is niet noodzakelijk dat we tegen eind 2020 terugkeren naar de normale verdeelsleutel.'