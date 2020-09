ECB handhaaft copieus steunprogramma

De ECB blijft bij haar opkoopprogramma (PEPP) waarbij ze voor 1.350 miljard euro schuldpapier opkoopt. 'Dat programma zal minstens tot juni lopen, en tot wanneer we denken dat de risico's van de coronacrisis geweken zijn', staat in een persbericht.

De ECB-watchers kijken vooral uit naar de persconferentie om 14.30 uur. De vraag is of Lagarde zal proberen de opmars van de euro met woorden te temperen. De eenheidsmunt is sinds juni 10 procent gestegen tegenover de dollar. Een sterke euro kan het economisch herstel in de eurozone hypothekeren en werkt deflatie (dalende prijzen) in de hand.