ECB-haviken openen vuur op ‘voorbarige' stimulus

ECB-voorzitter Mario Draghi wacht een hele uitdaging als hij met een verenigd front nieuwe stimulus wil aankondigen. Drie ECB-bestuurders lieten al weten tegen forse maatregelen gekant te zijn.

De financiële markten verwachten monetair vuurwerk bij de volgende vergadering van de Europese Centrale Bank (ECB) op donderdag 12 september. Draghi is daar zelf verantwoordelijk voor door in juli te signaleren dat forse stimulus in de pijplijn zit om de ‘verslechterende’ economie te stutten. Daarvoor ligt ook de heropstart van het opkoopprogramma van staatspapier op tafel, een maatregel die het licht zag in de nasleep van de financiële crisis.

Maar niet iedereen in de ECB is overtuigd van de noodzaak om alweer het grote geschut boven te halen. Daarvoor zijn de economische vooruitzichten lang niet slecht genoeg, signaleerde de Nederlandse ECB-bestuurder Klaas Knot donderdag. ‘Als stimulus nodig is om de binnenlandse vraag te ondersteunen, dan is een renteverlaging het geschikte instrument’, zei Knot in een interview met het nieuwsbureau Bloomberg.

Pas als het deflatiespook, een spiraal van dalende prijzen, opnieuw opduikt of een recessie toeslaat, wil Knot weer naar obligatieaankopen grijpen. Meteen wil hij zo de schaarse munitie opsparen die de centrale bank nog heeft. Wat hem betreft verwacht de markt dan ook te veel van de volgende rentevergadering. Zijn woorden stuurden de euro en de rente alvast kortstondig hoger.

Speculatie

Ook Sabine Lautenschläger, het Duitse directielid van de ECB, vindt het ‘veel te vroeg voor een groot stimuluspakket’. Dat liet ze vrijdag optekenen bij het nieuwsbureau MNI. Ze echoot daarmee haar landgenoot Jens Weidmann. De voorzitter van de Bundesbank vindt dat alle speculatie over monetaire versoepeling niet te rijmen valt met de recentste economische data. Het is ook niet aan Draghi om nog net voor zijn vertrek het monetair beleid bij te sturen, aldus Weidmann. Dat is een taak voor Christine Lagarde, die begin november overneemt.

Omdat het Duits-Nederlandse drietal tot het havikenkamp behoort en dus een strenger beleid voorstaat, is hun kritiek niet echt verrassend. Beurshuizen zoals Goldman Sachs en Nomura gaan er bovendien vanuit dat Draghi wel degelijk de obligatieaankopen zal heropstarten, zodat het trio louter een achterhoedegevecht lijkt te voeren. Maar de tegenwind maakt het voor Draghi wel lastiger om de stimulus met maximale consensus aan te kondigen, wat de geloofwaardigheid ten goede zou komen.

Inflatie

De jongste inflatiecijfers geven Draghi extra munitie. In augustus bleef de inflatie steken op 1 procent, ver verwijderd van de ECB-doelstelling van ongeveer 2 procent. Meteen verhoogt de druk op de ECB om met nieuwe maatregelen de inflatie aan te jagen.

Draghi’s opvolger ziet alvast ruimte voor verdere versoepeling. In geschreven antwoorden aan het Europees Parlement meldde Lagarde donderdag dat de rente nog verder kan zakken, al voegde ze eraan toe niet blind te zijn voor de gevolgen voor de banksector en de financiële stabiliteit. Met haar eerste publieke uitlatingen over monetair beleid toont Lagarde zich alvast een adept van Draghi, aldus Deutsche Bank-strateeg Jim Reid. ‘Al lijkt ze mogelijk iets gevoeliger voor de neveneffecten van negatieve rentes.’

