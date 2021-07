ECB stevent af op moeilijke discussie over einde stimulus

In de Europese Centrale Bank zit nog niet iedereen op dezelfde lijn over wat moet gebeuren om een inflatie van 2 procent te bereiken, zegt voorzitster Christine Lagarde.

Moet de Europese Centrale Bank voluit blijven pompen om de Europese economie tijdens de deltavariantfase van de coronapandemie te ondersteunen of moet ze beginnen na te denken over het einde van haar pandemiesteun? Het wordt deze zomer, nu de inflatie in de lift zit, allesbehalve een gemakkelijke discussie in Frankfurt.

Vorige week gaf de ECB zichzelf wat meer armslag om te blijven steunen door voor de tweede keer in haar geschiedenis haar strategie aan te passen. Ze mikt nu op een inflatie van 2 procent en niet meer op een inflatie van lager dan maar dicht bij 2 procent. Die beslissing werd unaniem genomen.

Op 22 juli komt de ECB voor het eerst bijeen sinds die bijsturing, waarbij ze haar vooruitzichten over de verwachte inflatie en het toekomstige beleid bijstuurt. In een gesprek met Financial Times zegt ECB-voorzitster Christine Lagarde dat die meeting niet zo vlot zal lopen als de vorige.

Duitse variaties

'Ik koester niet de illusie dat we elke zes weken unaniem overeenstemming en aanvaarding bereiken. Er zijn variaties, licht andere posities. En dat is oké.' Wel maakt ze duidelijk dat een snelle versoepeling er niet in zit. Volgens haar blijven de sleutelwoorden in de communicatie 'krachtig' en 'aanhoudend' en zou het verkeerd zijn die woorden te 'ondermijnen' of te 'onderwaarderen'.

Het is moeilijk bij dat gebrek aan consensus niet aan Duitsland te denken. Jens Weidman, de voorzitter van de Duitse Bundesbank en een invloedrijke stem bij de ECB, maakte eind vorige maand duidelijk dat moet worden nagedacht over het einde van de pandemiesteun.

Galapagoseilanden

Hij maakte zich ook zorgen dat de ECB te veel geld rondpompt en er een opstoot van inflatie komt. 'Inflatie is niet dood, ook al denkt iedereen dat', zei hij. 'Het is zoals in de biologie: onlangs is op de Galapagoseilanden een reuzenschildpad gevonden van een soort die al 100 jaar dood werd gewaand.'

Hij benadrukte dat het geldbeleid van de ECB nog geruime tijd soepel blijft, maar dat de pandemiesteun 'geleidelijk' moet uitdoven. Daarmee zou Frankfurt zich op de lijn van Washington zetten, waar de Fed een vervaldatum op de noodsteun heeft gezet.

De ECB kocht in de strijd tegen de pandemie al voor 1.170 miljard euro schulden op. Het gevolg: de balans bedraagt nu het equivalent van twee derde van de economie van de eurozone (zie grafiek).