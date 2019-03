ECB merkt boost van opkoopbeleid

De Europese Centrale Bank (ECB) schat dat haar massale aankopen van schuldpapier zowel de inflatie als de groei 1,9 procentpunt hoger zullen tillen in de periode 2016-2020.

De 2.600 miljard euro die de ECB sinds 2015 spendeerde aan het opkopen van overheids- en bedrijfsobligaties is goed besteed. Dat is alvast de overtuiging van de ECB zelf. In een nieuwe studie besluit de instelling dat het opkoopprogramma een ‘effectief instrument’ is geweest dat het beleid op het pad richting de inflatiedoelstelling van 2 procent heeft gezet.

De ECB maakte de evaluatie naar aanleiding van de stopzetting van de netto-aankopen eind december. Sindsdien wordt enkel schuldpapier dat op vervaldag komt herbelegd, zodat het balanstotaal niet langer groeit, maar stabiel blijft. Het idee achter de aankopen was dat die de rente op het opgekochte papier naar beneden duwden, wat de economie en de inflatie een duwtje moest geven toen in 2013-2014 gevreesd werd voor een deflatoire spiraal.

Boost

Volgens ECB-cijferaars is het programma daarin geslaagd. Over de periode 2016-2020 ramen ze dat de inflatie in de eurozone dankzij de aankopen in totaal 1,9 procentpunt hoger uitkomt dan zonder aankopen het geval geweest zou zijn. De grootste boost vond plaats in 2016 en 2017, toen de inflatie respectievelijk 0,85 procentpunt en 0,49 procentpunt hoger uitkwam.

Ook de economische groei kreeg een cumulatieve boost van 1,9 procentpunt, opnieuw met het zwaartepunt in 2016 en 2017.

De ECB heeft het over een 'substantiële bijdrage' aan het economisch herstel en het aanwakkeren van de inflatieverwachtingen. Al is dat laatste erg relatief, want de Europese inflatie kwam sinds 2015 nooit in de buurt van de 2 procentgrens, op een kortstondige piek in 2018 na.

Meer nog, de ECB moest begin deze maand haar inflatieverwachtingen voor 2019 en de volgende jaren alweer fors naar beneden schroeven. Voor dit jaar rekent de bank slechts op 1,2 procent, in 2021 nog altijd maar op 1,6 procent. Wat betekent dat de doelstelling ten vroegste in 2022 bereikt zal worden.

Kredieten

Volgens de ECB liet het opkoopprogramma zich via verschillende kanalen gelden. Een daarvan loopt via goedkopere en ruimer beschikbare kredieten voor bedrijven. Ook de rente op overheidspapier daalde, gemiddeld met 1 procentpunt voor papier op tien jaar. Dat dwong beleggers op zoek te gaan naar alternatieven met meer rendement, wat onder meer aandelen een boost gaf.

Op de mogelijke neveneffecten van het opkoopprogramma - zeepbellen, toenemende ongelijkheid, verminderde begrotingsdiscipline - gaat de ECB in de studie niet in. Maar de bank liet eerder al verstaan nergens grote problemen te zien.