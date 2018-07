'EU kwetsbaar door hoge schulden'

De instelling die waakt over de financiële stabiliteit in de Europese Unie is bezorgd over de houdbaarheid van de hoge schuld van overheden, bedrijven en gezinnen.

Er zijn vier belangrijke risico's die de financiële stabiliteit in de Europese Unie bedreigen, zegt het Europees Comité voor Systeemrisico's (ESRB) in zijn jaarverslag. De instelling vermeldt een stijging van de risicopremies op de financiële markten, de zwakke balansen van financiële instellingen, de hoge schuld van overheden en de privésector en de kwetsbaarheid van schaduwbanken.

Een van die vier risico's - de houdbaarheid van de hoge schuld van overheden, niet-financiële bedrijven en gezinnen - is het jongste jaar toegenomen. 'Een scenario van een rentestijging kan de bezorgdheid over de hoge publieke en privéschuld in verscheidene EU-landen doen toenemen', waarschuwt het ESRB.

Analisten verwachten dat de afbouw van de stimulus van de Europese Centrale Bank (ECB) de langetermijnrente zal doen stijgen. De ECB besliste in juni dat ze eind december de obligatieaankopen zal stopzetten. Ze heeft sinds 2014 voor bijna 2.500 miljard euro staatsobligaties en ander schuldpapier gekocht om de langetermijnrente te drukken en de inflatie op te krikken.

Een stijging van de langetermijnrente zou de rentelasten van de overheden en de privésector doen stijgen. Dat kan problemen opleveren voor overheden, bedrijven en gezinnen die zich de jongste jaren diep in de schulden hebben gestoken.

'Ondanks significante inspanningen om de schulden af te bouwen in sommige EU-landen blijven de schulden van de privésector hoog in verscheidene EU-lidstaten', onderstreept het ESRB. 'In sommige gevallen is de schuld hoger dan in de aanloop naar de financiële crisis.' Hetzelfde geldt voor de schuld van sommige overheden.

Grootste risico

Het grootste risico blijft volgens het ESRB een plotse en scherpe stijging van de risicopremies op de financiële markten. 'Dat risico weerspiegelt het agressieve risicogedrag en de zoektocht naar rendement door beleggers.'

Veel beleggers die ontevreden zijn over de lage rente hebben de jongste jaren meer obligaties met een hoger risicoprofiel gekocht. Ze willen op die manier het rendement van hun beleggingsportefeuille opkrikken. Dat gedrag heeft de risicopremies - het renteverschil tussen obligaties met hoog risico en obligaties met laag risico - doen dalen.

'Een stijging van de risicopremies op de wereldwijde financiële markten kan een negatieve invloed hebben op de solvabiliteit van Europese beleggingsfondsen, banken en andere financiële instellingen.'