EU maakt Harley en bourbon vandaag duurder

Vanaf vandaag heft de Europese Unie straftarieven van 25 procent op Amerikaanse producten. Voor de consument betekent dat hogere prijzen en een kleiner aanbod.

De Belgische consument voelt vanaf vandaag het handelsconflict tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Europese Unie. Trump heft sinds 1 juni een douanetarief van 25 procent op Europees staal en 10 procent op Europees aluminium. De EU slaat vanaf vandaag terug met strafheffingen van 25 procent op een reeks Amerikaanse producten.

De EU probeert met de sancties drie doelen tegelijk te raken: aan de VS tonen dat ze niet over zich laat lopen, vermijden dat het conflict escaleert én tonen dat ze de regels van de Wereldhandelsorganisatie wél blijft respecteren.

Geviseerde Amerikaanse producten Rijst

Granen

Bessensap

Sinaasappelsap

Whiskey (bourbon)

Tabak

Motoren (Harley Davidson)

Speelkaarten

Kleding

Bedlinnen

Staal

Ovens

Airco

Keukengerief

Ladders

Om die laatste reden zijn de Europese tarieven beperkt. De VS heffen hun tarieven op 6,4 miljard euro aan jaarlijks ingevoerd Europees staal. De EU heft straftarieven op hetzelfde bedrag aan Amerikaanse producten, waarvan de eerste schijf van 2,8 miljard vandaag ingaat.

Het gaat om 0,1 procent van de totale waarde van de jaarlijkse export van de VS en om 1 procent van de handel van de VS naar Europa. Dat aandeel kan stijgen, want mogelijk volgt nog een tweede schijf Europese sancties. Afhankelijk van de snelheid waarmee de Wereldhandelsorganisatie zich uitspreekt, kan die nog wel drie jaar op zich laten wachten.

Precisiebombardement

Met die relatief beperkte munitie probeert de EU een economisch precisiebombardement uit te voeren. Zo gelden vanaf vandaag douanetarieven van 25 procent op Amerikaans staal, maar ook op een reeks producten die gemaakt worden in de Amerikaanse staten waar de Republikeinen sterk staan en in november de parlementsverkiezingen moeten winnen.

Het gaat om sinaasappel- en veenbessensap uit Florida, rijst en katoen - dus ook Levi’s-jeans - uit de zuidelijke staten, Harley Davidson-motoren uit Wisconsin en bourbon uit Kentucky.

Ook plezierjachten en schoenen staan op de lijst. Het is niet duidelijk of Nike, dat in België zijn Europese distributiecentrum heeft, getroffen wordt. Het bedrijf was niet bereikbaar voor toelichting. Binnen drie jaar komen er nog andere producten bij, zoals papieren tafellakens en servetten en Whirlpool-wasmachines.

De eerste Europese tariefronde betekent dat vandaag Amerikaanse bourbon en Harley Davidsons een kwart duurder de EU binnenkomen. De vraag rijst wie daarvoor opdraait. De producent, de verdeler of de consument? Veel bedrijven worstelen nog met die vraag, blijkt uit een rondvraag. Zo bekijkt Harley Davidson nog wat het precies doet met de heffingen. ‘We bekijken nog of we ze doorrekenen aan onze distributeurs en klanten’, zegt een woordvoerder.

Marge

‘Doorgaans kun je stellen dat een bedrijf de helft van de verhoging opvangt en de andere helft doorrekent aan de klant’, zegt Hylke Vandenbussche, hoogleraar economie aan de KU Leuven. ‘Maar alles hangt af van hoe groot het bedrijf is en om welke producten het gaat.’

Zo is het belangrijk hoe groot de winstmarge van een geviseerd product is. Een afgewerkt product zoals een Harley Davidson heeft een hoge winstmarge, terwijl een bulkproduct zoals Amerikaanse rijst met flinterdunne winstmarges wordt verkocht. Daarom zullen rijstproducenten sneller geneigd zijn de klanten te laten opdraaien voor de kosten.

We bekijken nog of we de taks doorrekenen aan de distributeurs en klanten van Harley Davidson. Niels Kleinlooh Woordvoerder Harley Davidson

Zelfs in de geviseerde sectoren wordt niet elk Amerikaans merk getroffen. Veel merken ontsnappen aan de tarieven omdat hun waren niet uit de VS komen. Jeansproducent Levi’s maakt broeken in 26 landen. De broeken die van Azië naar Europa komen, worden niet hoger belast. De Amerikaanse rijstproducent Uncle Ben’s verwerkt in zijn fabriek in Olen geen rijst uit de VS.