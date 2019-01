EU-parlement: strengere regels voor pesticide Roundup

Het Europees Parlement stemt komende week in Straatsburg over een rapport dat de Europese toelatingsprocedure voor pesticiden op een nieuwe leest moet schoeien. Meer transparantie, onafhankelijkheid en een grotere rol voor het voorzorgsprincipe zijn de kernpunten.

Het rapport van de hand van Bart Staes (Groen) en de Duitse conservatief Norbert Lins is het resultaat van een speciale commissie die het parlement vorige lente in het leven riep. Bedoeling was om lessen te leren uit de heisa die ontstond rond de verlenging van de vergunning van glyfosaat, het actieve bestanddeel van de bekende onkruidverdelger Roundup van Monsanto.