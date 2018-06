EU slaat sneller dan verwacht terug in handelsconflict met VS

De Europese Unie voert aanstaande vrijdag tarieven van 25 procent in op Amerikaanse importgoederen ter waarde van 2,8 miljard euro. Dat is aanzienlijk sneller dan verwacht.

'We wilden niet in deze positie belanden, maar de unilaterale en onterechte beslissing van de VS om tarieven op Europees staal en aluminium in te voeren geeft ons geen andere keuze', zegt de Europese Commissaris voor Handel Cecilia Malmström.