'EU staat dicht bij lagere btw op e-books'

Een Frans-Tsjechische deal lijkt de weg vrij te maken in de Europese Unie voor een verlaging van de btw-tarieven voor digitale publicaties. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times vrijdag.

Impasse

Het is vooral Frankrijk dat daar al langer op aandringt. Maar de gesprekken binnen de Europese Unie zaten in een impasse omdat Tsjechië het initiatief blokkeerde. Dat had dan weer te maken met het feit dat Frankrijk en Slovenië een bepaald voorstel van Praag in de strijd tegen btw-fraude niet wilden steunen.