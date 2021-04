EU wil pauzeknop in handelsruzie met VS langer indrukken

Slagen de EU en de VS erin hun 16 jaar oude conflict rond illegale subsidies aan vliegtuigbouwers Airbus en Boeing op te lossen?

De Europese Unie heeft de Verenigde Staten voorgesteld het staakt-het-vuren in het conflict over subsidies aan vliegtuigbouwers Airbus en Boeing te verlengen. Dat zei Europees Commissielid voor Handel Valdis Dombrovskis.

De Europese Unie lijkt de forcing te willen voeren rond de oplossing van een lang aanslepend handelsconflict met de Verenigde Staten: dat rond illegale subsidies aan de vliegtuigbouwers Airbus en Boeing. Dat suggereren verklaringen van Valdis Dombrovskis, het Europees Commissielid voor Handel, in het Duitse magazine Der Spiegel.

'We hebben de VS voorgesteld alle importtarieven (gekoppeld aan dit dossier, red.) zes maanden op te schorten om tot een onderhandelde oplossing te komen', stelde de Europese handelschef. 'Dat zou economische sectoren en werknemers aan beide zijden van de Atlantische Oceaan de nodige ademruimte bieden.'

Pijnpunt

Het luchtvaartdossier is al 16 jaar een groot pijnpunt tussen de VS en de EU. De Amerikanen beschuldigden lidstaten van de Unie ervan de Europese vliegtuigbouwer Airbus illegale subsidies toegestopt te hebben. Brussel verweet Washington dan weer onwettige staatssteun toegekend te hebben aan Airbus' Amerikaanse rivaal Boeing.

Om het geschil te beslechten trokken de VS en de EU naar de Wereldhandelsorganisatie (WHO). Die instelling met hoofdzetel in Genève oordeelde de voorbije jaren dat beide kampen zich wel degelijk schuldig gemaakt hadden aan de toekenning van illegale subsidies aan hun vliegtuigbouwers.

De Amerikanen kregen van de WHO de toestemming voor 7,5 miljard dollar strafmaatregelen op te leggen aan Europese import. De Europeanen mochten hetzelfde doen met Amerikaanse goederen en dat voor een bedrag van 4 miljard dollar.

Toenadering

Sinds het aantreden van Joe Biden als Amerikaans president in januari van dit jaar zoeken de VS en de EU evenwel weer meer toenadering tot elkaar. Ze willen onder meer front vormen tegen China om de Aziatische reus tot eerlijkere handelspraktijken te dwingen.

Maar de twee handelspartners hebben er ook alle baat bij hun onderlinge conflict definitief uit de weg te ruimen. Want de strafmaatregelen doen bedrijven uit verschillende sectoren in de VS en de EU pijn.

Zo namen de Amerikanen als represaille voor de illegale subsidies aan Airbus Franse wijnen in het vizier. Omgekeerd hieven Europese landen extra taksen op Amerikaanse siervissen. Die extra taksen komen meer dan ooit ongelegen nu heel wat ondernemingen lijden onder de impact van de coronapandemie.

Buy American

Begin maart kwamen de twee handelsblokken al overeen vier maanden de pauzeknop in te duwen in het geschil rond Airbus en Boeing. Als Washington de uitgestoken hand van Brussel aanneemt, wordt dat staakt-het-vuren binnenkort dus mogelijk verlengd naar zes maanden.