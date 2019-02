Economen: Verbod op fusie Siemens en Alstom volkomen terecht

Meer dan 40 Europese economen hebben een open brief ondertekend waarin de Europese Commissie gesteund wordt in haar besluit om de fusie tussen Siemens en Alstom te verbieden.

De economen geven aan ernstig bezorgd te zijn over de fikse kritiek die geleverd werd uit Duitse en Franse hoek op het besluit van de Europese Commissie om de fusie te verbieden. Met name het feit dat er door de overheden van Duitsland en Frankrijk mogelijk initiatieven zullen worden genomen om het concurrentiebeleid te verslappen schiet bij de economen in het verkeerde keelgat.