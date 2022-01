De economie in de eurozone is in het vierde kwartaal met 0,3 procent gegroeid, blijkt uit de flashraming van Eurostat. Voor de hele EU was er 0,4 procent groei. Over het hele jaar 2021 groeide de economie in zowel de eurozone als de EU met 5,2 procent. De krimp van 2020 (- 6,4%) is dus grotendeels goedgemaakt.