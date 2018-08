Economische groei eurozone versnelt lichtjes

Maar het pessimisme van ondernemingen over de groeivooruitzichten neemt toe.

De afkoeling van de Europese economie is voorlopig voorbij. De PMI-indicator, een maatstaf van de groei in de privésector, stijgt in augustus met 0,1 punt naar 54,4 punten. Dat blijkt uit een peiling van het onderzoeksbureau IHS Markit bij 5.000 bedrijven. Economen hadden een stijging naar 54,5 punten voorspeld.

'De peiling versterkt de hoop dat de economische activiteit in het derde kwartaal net als in het tweede kwartaal met 0,4 procent groeit', zegt Chris Williamson, hoofdeconoom van IHS Markit. 'Ze suggereert dat de officiële groeicijfers van eerder dit jaar misschien licht opwaarts worden herzien.'

De opwaartse druk op de prijzen blijft aanzienlijk. 'De lonen stijgen net als de prijzen van brandstof, transport en grondstoffen.' Woensdag bleek dat de lonen in de eurozone in het tweede kwartaal met 2,2 procent jaar op jaar zijn gestegen, tegenover 1,7 procen in het eerste kwartaal. Dat is de grootste toename sinds 2012.

De snellere toename van de lonen is goed nieuws voor de Europese Centrale Bank (ECB). Ze verhoogt de kans dat de ECB duurzaam haar inflatiedoelstelling van 'minder dan maar dicht bij 2 procent' haalt. De inflatie bedraagt nu 2,1 procent, maar dat is vooral een gevolg van de stijgende olieprijzen. De kerninflatie, een betere voorspeller van de toekomstige inflatie, bedraagt slechts 1,1 procent.