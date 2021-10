Erdogan jaagt Turkse lira naar vers diepterecord

Turks president Erdogan sloeg afgelopen weekend tien ambassadeurs in de ban, nadat zij het opgenomen hadden voor de al vier jaar in hechtenis zittende filantroop en activist Osman Kavala

De Turkse president verklaart tien ambassadeurs persona non grata. De escalatie ondermijnt het laatste restje beleggersvertrouwen in Ankara.

Het begon met een gezamenlijk persbericht van tien ambassades op 18 oktober. Daarin stond de Amerikaanse ambassadeur, samen met de collega's uit Duitsland, Frankrijk, Nederland, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland, Canada en Nieuw-Zeeland vast dat Osman Kavala vier jaar in hechtenis zit.

Osman Kavala is een zakenman en intellectueel die in na zijn terugkeer naar Turkije vanuit New York in 1982 initieel fortuin vergaarde via de invoer van Commodore 64-computers. Vanaf de late jaren negentig begon hij steeds meer te meer te ijveren voor een versterking van zowel de Turkse democratie als de banden met de Europese Unie. Hij ontpopte zich na de zware aardbeving die Istanbul in 1999 trof ook als filantroop.

De aanhoudende vertraging van de rechtszaak tegen Osman Kavala werpt een schaduw over het respect voor de democratie, de rechtsstaat en de transparantie van het Turkse juridisch systeem Tien ambassadeurs in Ankara Gezamenlijk persbericht

In 2017 werd Kavala gearresteerd op beschuldiging van betrokkenheid met de Gezi Park-betogingen in Istanbul tegen president Recep Tayyip Erdogan in 2013. Kavala werd op 18 februari 2020 vrijgesproken, maar dezelfde dag meteen weer aangehouden. Dit keer op beschuldiging van betrokkenheid bij de mislukte coup tegen Erdogan in juli 2016.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens noemt de aantijgingen zelf ongegrond en riep al meerdere malen Ankara op Kavala meteen vrij te laten. De ambassadeurs scharen zich achter die oproep. 'De aanhoudende vertraging van de rechtszaak werpt een schaduw over het respect voor de democratie, de rechtsstaat en de transparantie van het Turkse juridisch systeem', luidt het in de gzamenlijke mededeling.

Ongewoon harde taal dus aan het adres van Ankara. Met afgelopen weekend zelfs naar de normen van Erdogan een ongewoon harde repliek. 'Ik heb de nodige orders gegeven en het ministerie van Buitenlandse Zaken zal deze tien snel personae non gratae verklaren', zei de president zaterdag op een live op televise uitgezonden toespraak in de stad Eskisehir.

Met andere woorden: de tien ambassadeurs zullen binnenkort niet langer welkom zijn in Turkije. De escalatie van de spanningen met de Verenigde Staten en de twee belangrijkste lidstaten van de Europese Unie lijkt voor Erdogan een manier om de aandacht af te leiden van de groeiende binnenlandse onvrede.

De inflatie is in september opgelopen tot bijna 20 procent. Die galopperende levensduurte dreigt nog meer Turken onder de armoedegrens te duwen. De Wereldbank schatte dit voorjaar al dat 12 procent van de bevolking vorig jaar in armoede leefde, 2 procentpunt meer dan in 2019.

Ook aan die oplopende inflatie kleven de vingerafdrukken van Erdogan. De Turkse president ontslaat met de regelmaat van een klok centraal bankiers die vraagtekens plaatsen bij zijn theorie dat een lagere rente zich in lagere inflatie zal vertalen. Eerder deze maand ontsloeg Erdogan alle kritische stemmen bij de centrale bank, zodat het geen verrassing was toen de centraal bankiers even later besloten de rente met een forse 2 procentpunt te verlagen.

Binnen- en buitenlandse beleggers stemmen door Erdogans steeds eigengereider binnen- en buitenlands beleid steeds meer met de voeten en halen waar mogelijk hun geld weg uit Turkije. 100 Turkse lira leveren nog 8,8 euro op, een zoveelste diepterecord (zie grafiek).