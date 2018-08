Erdogan kondigt boycot tegen iPhone aan

In een nieuwe episode van het diplomatieke dispuut met de Verenigde Staten kondigt de Turkse president Recep Tayyip Erdogan een boycot van de iPhone aan.

Die kwamen er nadat de relaties tussen beide landen bekoelden door de rel rond de Amerikaanse predikant Andrew Brunson. De Turken arresteerden hem eind 2016, op beschuldiging van terrorisme en spionage. De VS voeren de druk op om hem vrij te laten.

'Als zij de iPhone hebben, dan is er Samsung aan de andere kant', zei Erdogan dinsdag volgens diverse media aan zijn partijtop. 'En in eigen land hebben we Venus.'