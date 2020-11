Erdogan stuurt economisch topduo de laan uit

Drastische actie was nodig, nu de centrale bank het gros van haar deviezen opgebrand heeft in een mislukte poging de val van de lira te stoppen.

' De moeilijkste job ter wereld '. Zo omschreven we twee jaar geleden al de job van Turks centraal bankier. Een job waar je het ook niet lang uithoudt: Turks president Racep Tayyip Erdogan ontsloeg zaterdag de gouverneur van de centrale bank, Murat Aysal. Hij wordt opgevolgd door de technocraat Naci Agbal .

Uysal stond slechts 16 maanden aan het roer. In juli 2019 had Erdogan zijn voorganger, Murat Cetinkaya, wandelen gestuurd. Cetinkaya knipte naar de mening van de president niet snel genoeg in de rente.