Estland en Bloomberg ruziën over witwasgeld

Pro memorie: die Deense grootbank schokte vorige maand de Deense publieke opinie en de hele financiële sector in de eurozone met de boodschap dat haar kleine filiaal in Estland mogelijk 200 miljard euro verdacht geld versluisde. Het gaat om geld van 'niet-ingezetenen', in het Baltische land vaak een eufemisme voor verdacht Russisch geld.

Over de betrokken periode was de Estse economie volgens data van het Internationaal Monetair Fonds jaarlijks goed voor maximaal 15 miljard bruto binnenlands product. De 1.000 miljard dollar is meer dan zeven keer groter dan het gecumuleerde 139 miljard bbp over de periode 2008-2015.