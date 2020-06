Eurogroep moet in juli op zoek naar voorzitter

De deadline voor die topjob was al bekend, maar nu Centeno geen kandidaat meer is voor een tweede mandaat van 2,5 jaar, ligt de race helemaal open.

Het ontslag van Centeno hing al langer in de lucht. Er waren spanningen met de Portugese premier Antonio Costa over onder meer de herkapitalisering van de Portugese bank Novo Banco en de nood aan gezamenlijke Europese obligaties als gevolg van de coronacrisis. Minister van begroting Joao Leao, die politiek dichter bij Costa staat, volgt Centeno volgende week op.

Ronaldo van Financiën

Centeno dankt zijn reputatie aan de Portugese sanering van het begrotingstekort na de eurocrisis. Het leverde hem de koosnaam 'de Ronaldo van Financiën' op. Als voorzitter van de Eurogroep kwam Mario Centeno niet uit de verf. Hij was weifelachtig en weinig doortastend bij het zoeken naar compromissen tussen noord- en zuid-Europa, wat resulteerde in zeer lange vergaderingen.

De 53-jarige Portugees was slechts de derde vaste voorzitter van de Eurogroep, na Jean-Claude Juncker en Jeroen Dijsselbloem. Donderdag start hij zelf de opvolgingsprocedure op met een oproep tot kandidaturen. De 19 ministers van Financiën vergaderen dan via een videoconferentie. Een van de mogelijke gegadigden is de Spaanse minister van Financiën Nadia Calviño. Ook de namen van de Luxemburger Pierre Gramegna en de Ier Paschal Donohoe doen de ronde.