Europa belooft 'alles te doen wat nodig is' voor snelle rebound na de coronakrimp

De coronacrisis katapulteert Europa terug naar de eurocrisis. Dit jaar is een economische krimp onvermijdelijk. De Commissie hoopt met drastische middelen en maximale flexibiliteit voor staatssteun en begrotingsregels blijvende schade vermijden.

'We gaan alles doen om de Europeanen en de economie te ondersteunen.' Commissievoorzitster Ursula von der Leyen beseft dat de coronacrisis even ontwrichtend kan zijn voor Europa als de eurocrisis. Mario Draghi, de toenmalige voorzitter van de Europese Centrale Bank, redde in 2012 de euro met de belofte alles uit de kast te halen met zijn 'whatever it takes'.

De Commissie verwacht dit jaar een economische krimp in zowel de eurozone als de Unie. De groei dreigt zelfs 'substantieel' onder nul te blijven. Om blijvende economische schade te vermijden moeten we de fase van negatieve groei kort houden om volgend jaar opnieuw op te veren, klinkt het. De uitdaging is groot. De Europese interne markt werkt niet naar behoren. En de tol van de maatregelen om de verspreiding van het virus te vertragen is zwaar voor hele sectoren en de inkomens van miljoenen Europese burgers. 'Om effectief te zijn moeten alle maatregelen op Europees niveau gecoördineerd worden', benadrukt von der Leyen.

Flexibiliteit

De Commissie rolt een batterij maatregelen uit om de coronarecessie in te dammen. Flexibiliteit in de regels voor staatssteun is er een van. Commissaris voor Concurrentie Margrethe Vestager ziet meerdere mogelijkheden: loonsubsidies om werknemers die tijdelijk werkloos zijn te vergoeden, uitstel van betaling van belastingen of sociale zekerheidsbijdragen voor bedrijven, een nationaal schema om burgers direct te vergoeden voor door de crisis vervallen tickets en nationale maatregelen om kmo's de nodige liquiditeit te verschaffen. De Europese Investeringsbank maakt voor 8 miljard euro aan goedkope leningen voor kmo's mogelijk.

Italië was tot nu het zwarte schaap in Europa met de hoge overheidsschuld en halfslachtige begrotingsmaatregelen. Maar nu moet het roer om. De lidstaten moeten geld pompen in de economie en als het begrotingstekort daardoor stijgt, zal de Commissie dat met 'volle flexibiliteit' door de vingers zien, laat vicevoorzitter voor de euro Valdis Dombrovskis verstaan.

De Commissie oppert zelfs om de 'algemene ontsnappingsclausule' te activeren en afwijkingen toe te staan op het begrotingstraject, al erkent ze dat daar niet licht overheen kan worden gegaan. In 2008 en 2009 reden alle lidstaten zich vast in een buitensporig tekort en een hoge overheidsschuld. Hoe ver de regeringen willen gaan, zal begin volgende week blijken op een vergadering van de ministers van Financiën van de eurozone en de EU in Brussel.

Investeringsfonds

'We zijn op dit ogenblik allemaal Italianen', benadrukt von der Leyen. De analyse van de Commissie is dat de coronacrisis alles heeft om een systeemcrisis te worden. Op termijn dreigen zelfs banken kopje onder te gaan, erkennen experts.