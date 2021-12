Europa countert Chinese chantage met handelssancties

De Europese Commissie rolt een nieuw afschrikkingswapen uit tegen chantage van landen als China en Rusland: intimidatie wordt afgestraft met straffe en - naar Europese normen - snelle handelssancties.

Een week na de lancering van een Europese concurrent van de Chinese zijderoute, met een investeringsenveloppe van 300 miljard euro, bouwt de Europese Commissie een bijkomende verdedigingsgordel tegen China: een instrument om snel te kunnen reageren op economische chantage en intimidatie. De Commissie kan met de steun van een meerderheid van de lidstaten terugslaan met tegenmaatregelen zoals het intrekken van voordelige invoertarieven, het beperken van deelname aan investeringen in Europa, aan openbare aanbestedingen of aan Europese onderzoeks- en steunprogramma's.

De essentie Europa wordt meer en meer geconfronteerd met economische chantage en intimidatie. China bant producten uit Litouwen omdat het land contacten met Taiwan onderhoudt.

De Europese Commissie stelt nu voor vergeldingsmaatregelen in de vorm van handelsbeperkingen te nemen tegen dergelijke 'dwangmaatregelen'.

Die tegenmaatregelen kunnen sneller worden uitgerold dan klassieke sancties tegen bedenkelijke buitenlandse regimes. Een meerderheid van de lidstaten volstaat en de Commissie krijgt een centrale rol in het ontradend overleg met de geviseerde landen.

De nieuwe 'antidwangwetgeving' zet de geopolitieke ambities van Europa op scherp. Voor gewone sancties, bijvoorbeeld tegen het machtsmisbruik van Vladimir Poetin in Oekraïne of de wandaden van het regime van Alexandr Loekasjenko in Wit-Rusland, is eenparigheid vereist en dus de toestemming van alle 27 lidstaten. Bij handelssancties volstaat een gewogen meerderheid. Bovendien krijgt de Europese Commissie een centrale rol: ze verzamelt bewijsmateriaal en probeert eerst via de dialoog de vijandelijkheden te ontmijnen.

Geopolitiek wapen

Handel wordt al langer ingezet als economisch wapen. Voormalig VS-president Donald Trump weerde Europees staal onder het mom van de nationale veiligheid. China bant sinds kort alle producten uit Litouwen omdat het land een vertegenwoordiging van Taiwan opende. Rusland verbood in 2015 de invoer van bloemen uit Nederland, omdat ze zogezegd gevaarlijke organismen bevatten. Indonesië blokkeerde twee jaar geleden geruisloos de invoer van bier, wijn en zuivel uit Europa omdat Europa palmolie bande als brandstof in de transportsector.

'In tijden van stijgende geopolitieke spanningen worden de Europese Unie en de lidstaten meer en meer het doelwit van economische intimidatie. We krijgen ook meer klachten van lidstaten en bedrijven,' zegt Valdis Dombrovskis, de chef Handel van de Europese Commissie. 'Wij moeten hierop een repons kunnen bieden en duidelijk maken dat de Europese Unie haar eigen belangen verdedigt.'

In tijden van stijgende geopolitieke spanningen worden de Europese Unie en de lidstaten meer en meer het doelwit van economische intimidatie. We krijgen ook meer klachten van lidstaten en bedrijven. Valdis Dombrovskis Vicevoorzitter EU-Commissie, bevoegd voor Handel en Economie

Normale handelsgeschillen worden ook in de toekomst nog uitgevochten voor de Wereldhandelsorganisatie (WHO). Maar het nieuwe instrument kan ingezet worden tegen elke inbreuk op het internationale publiekrecht. 'Dat wapen is officieel niet gericht tegen een land in het bijzonder', zegt Dombrovskis. Maar het is duidelijk dat vooral China in het vizier wordt gehouden. Ook de Verenigde Staten nemen volgens de Letse vicevoorzitter van de Commissie te gemakkelijk 'extraterritoriale maatregelen', die gevolgen hebben voor landen buiten de VS, zoals de sancties tegen Iran.

'Het dreigement van de Wit-Russische president Loekasjenko om de gastoevoer naar Europa af te snijden, kan worden gezien als een dwangmaatregel', erkent de Let Dombrovskis. Ook de inmenging van Turkije in de economische zones van Griekenland en Cyprus in de Middellandse Zee wordt mogelijk voer voor tegenmaatregelen.

Hierdoor zullen de Chinese verdeel-en-heerstactieken minder doeltreffend worden. Hilde Vautmans Europarlementslid Open VLD