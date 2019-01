Europa droomt van ander brexitslot

Het risico op een 'no deal' was nooit groter. Maar Europa hoopt nog altijd op een ander slot voor de brexitsaga.

'Keep calm and carry on.' Met die postercampagne probeerde de Britse overheid in 1939 de bevolking voor te bereiden op de oorlog. Die typisch stoïcijnse houding is helemaal zoek bij de Britten in de brexitonderhandelingen. De ongeziene afstraffing die premier Theresa May dinsdagavond kreeg, dreigt de chaos alleen maar groter te maken.

De Europese onderhandelaar Michel Barnier bleef de voorbije 2,5 jaar als een echte Britse gentleman de standvastigheid zelve, terwijl zijn Britse gesprekspartners er maar niet in slaagden te beslissen welke weg in te slaan. Barnier, die een mok heeft met de boodschap 'Keep calm and carry on', wees herhaaldelijk op de ongerijmdheden in de Britse standpunten in de onderhandelingen en op wat een vertrek uit de Europese Unie werkelijk betekent.

Tegenstrijdige motieven voor 'no'

Barnier reageerde woensdagochtend in het Europees Parlement op het massale Britse nee tegen de brexitdeal, waarover hij zelf onderhandelde. Er is geen duidelijke meerderheid voor een alternatief, zei hij: 'De motivaties om tegen te stemmen waren verschillend, heel divers, soms tegengesteld en zelfs tegenstrijdig.'

Als het Verenigd Koninkrijk zijn rode lijnen wil verschuiven en kiest voor meer ambitie dan een simpel vrijhandelsakkoord voor de toekomst dan kan de Europese Unie daar onmiddellijk in meegaan. Michel Barnier Europese brexitonderhandelaar

Opnieuw over het scheidingsakkoord onderhandelen kan niet, beklemtonen Europese leiders in koor. Wel laat Barnier een opening: aan de politieke verklaring over de toekomstige relaties die de 27 Europese leiders eind november samen met het scheidingsverdrag onderschreven, valt wel nog te morrelen. Maar dan 'moeten de Britten wel afwijken van hun rode lijnen en kiezen voor meer ambitie in plaats van een simpel vrijhandelsakkoord'.

De onzekerheid na de stemming maakt een snelle Britse bocht evenwel onwaarschijnlijk, beseft men in Brussel. De patstelling kan weleens lang duren.

Europa droomt van Narnia

Daarom wijst Barnier erop dat de tijd echt dringt: 'We zijn op tien weken van de brexitdatum van 29 maart en het risico op een 'no deal' is nooit groter.' Europa bereidt zich voor op dat ergste scenario.

De brexitdatum van 29 maart uitstellen lijkt intussen onvermijdelijk. Zo niet valt het Verenigd Koninkrijk over 72 dagen van de kliffen. De regering-May weigert dit vooralsnog. In de praktijk kan een verlenging alleen uiterlijk tot eind juni van dit jaar. Tenminste als men wil vermijden dat het VK toch nog Europese Parlementsleden naar het halfrond in Straatsburg moet sturen.

We kunnen niet teruggaan en het begin veranderen. Maar we kunnen starten waar we staan en het einde veranderen. Frans Timmermans Nummer twee Europese Commissie