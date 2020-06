Europa extra verzwakt door demografische evolutie

Tegen 2070 is Europa nog goed voor minder dan 4 procent van de wereldbevolking. Vandaag is dat 6 procent, in de jaren 60 was het zelfs 12 procent. Sinds 2012 zijn er meer sterftes dan geboorten in Europa. De bevolkingsaangroei is grotendeels te danken aan migratie. Tussen nu en 2070 daalt de Europese bevolking met 5 procent naar 424 miljoen.

Toch zijn er grote demografische verschillen tussen landen en regio's in Europa. Dat blijkt uit het allereerste rapport over demografische veranderingen in de EU dat de Europese Commissie opmaakte. Vooral in Zuid-Europese landen als Roemeniƫ of Kroatiƫ daalt de bevolkingsaangroei de komende jaren drastisch. Oost-Europese landen kampen met een dalend geboortecijfer. 31 miljoen Europeanen leven in plattelandsgebieden met zowel wegtrekkende bevolking als een laag inkomen.